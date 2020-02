Αθλητικά

Άρση βαρών σε πάγκο: Χρυσός και ο Δήμου στο Μάντσεστερ (εικόνες)

Δεύτερο χρυσό και τέταρτο μετάλλιο για την Ελλάδα, που κατατάχθηκε στην 4η θέση. Συγκίνηση στο Μάντσεστερ.

Με το χρυσό μετάλλιο του Κωνσταντίνου Δήμου στα υπερβαρέα (+107κ.) και την 4η θέση στη γενική κατάταξη για την Ελλάδα, «έπεσε» στο Μάντσεστερ, η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου άρσης βαρών σε πάγκο. Υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτρη Ιωαννίδη, η Ελλάδα κατέκτησε δύο χρυσά (Μπακοχρήστος, Δήμου) και δύο ασημένια μετάλλια (Κουλούμογλου, Μωϋσιάδης), ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προτελευταία αγωνιστική αποστολή της πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Δήμου σήκωσε 222 κιλά, ενώ έβαλε στην μπάρα 231.5 κιλά για νέο ρεκόρ Ευρώπης, χωρίς ωστόσο η προσπάθειά του να στεφθεί από επιτυχία.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Παραολυμπιακή επιτροπή και την ΕΑΟΜ-ΑμεΑ για την προσπάθεια που έκανε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπήρχαν. Ήταν σημαντικό να έρθουμε εδώ, αφού έπρεπε μέχρι το Τόκιο να κάνουμε τουλάχιστον δύο αγώνες. Στο Μάντσεστερ είχαμε μια καλή παρουσία. Τώρα στρέφουμε εξ ολοκλήρου την προσοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Ντουμπάι που θα γίνει το Πάσχα. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο ουσιαστικά θα έχει τη μορφή Παγκοσμίου πρωταθλήματος αφού εκεί θα κριθούν όλες οι προκρίσεις. Είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της χρονιάς, αλλά και ο πιο δύσκολος, αφού και ένα κιλό παραπάνω μπορεί να δώσει την πρόκριση», είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής Δημήτρης Ιωαννίδης.

Και κατέληξε: «Το σημαντικό είναι ότι ξεπερνάμε τα προβλήματα τραυματισμών, κάτι που φάνηκε σήμερα και με τον Δήμου, ο οποίος μαζί με τους Μπακοχρήστο και Κουλούμογλου δεν θα έχουν πρόβλημα για πρόκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για τον Μωϋσιάδη θα προσπαθήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Το ζητούμενο πλέον είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή προετοιμασία και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν η Πολιτεία αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία ώστε να βρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι».