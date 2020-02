Κόσμος

Στην Εντατική ο Χόσνι Μουμπάρακ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή την Αίγυπτο επί τριάντα χρόνια.

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο έκπτωτος Πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, όπως δηλώνει ο γιος του, Αλαά Μουμπάρακ.

Το θέμα καταγράφει και ο αιγυπτιακός Τύπος. Στα ρεπορτάζ, τονίζεται ότι ο 91χρονος Μουμπάρακ υπεβλήθη σε εγχείρηση στις 24 Ιανουαρίου, με τη μετεγχειρητική του κατάσταση να χαρακτηρίζεται τότε «σταθερή», χωρίς όμως να δίνονται άλλες λεπτομέρειες από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σε μήνυμά του, όμως, μέσω Twitter, ο γιος του Αλαά τονίζει ότι ο Χόσνι Μουμπάρακ παραμένει ακόμη και σήμερα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως γράφει η εφημερίδα Al Ahram, «ο Μουμπάρακ εκδιώχθηκε από μία λαϊκή εξέγερση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011. Ο Μουμπάρακ κυβέρνησε την Αίγυπτο αυταρχικά από το 1981 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2011».

To Σάββατο, το Ποινικό Δικαστήριο του Καΐρου απήλλαξε τους γιους του, Αλαά και Γκαμάλ Μουμπάρακ, από τις κατηγορίες τους στην υπόθεση «χειραγώγησης του χρηματιστηρίου».