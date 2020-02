Αθλητικά

Επιτέλους νίκη για τον Ατρόμητο

Οι Περιστεριώτες έβαλαν τέλος στην επιθετική ανομβρία των τελευταίων αγωνιστικών και επιβλήθηκαν της Ξάνθης.

Έξαλλα πανηγύρισαν οι παίκτες και οι οπαδοί του Ατρόμητου, μετά το δύσκολο όσο και πολύτιμο 1-0 επί της Ξάνθης, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League, που έβαλε τέλος στη διπλή “κατάρα” που κυνηγούσε τους Περιστεριώτες από την 11η Ιανουαρίου και το “διπλό” που είχαν σημειώσει στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού (1-0, 18η αγωνιστική).

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πήρε την πρώτη νίκη της μετά από μετά από έξι σερί αποτυχημένα αποτελέσματα (μία ισοπαλία και πέντε ήττες στο ενδιάμεσο) και παράλληλα έβαλε τέλος στην επιθετική “ανομβρία” της που κράτησε (με τις καθυστερήσεις) συνολικά 603 αγωνιστικά λεπτά.

Τόσο μεσολάβησε από το τέρμα του Γιακουμάκη στο 94ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, μέχρι το γκολ του Ανδρούτσου στο 29ο λεπτό του αγώνα με την Ξάνθη. Αν δε, συνυπολογιστούν σε όλο αυτό και τα τρία - “στείρα” από πλευράς παραγωγικότητας παιχνίδια Κυπέλλου με Βόλο και Άρη (δύο ματς) - η “αποχή” του Ατρόμητου από το γκολ είχε φτάσει τα 887 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί ο Θανάσης Ανδρούτσος με κεφαλιά στη γωνία του Αμπάντ.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Μανδάς κράτησε “όρθιο” τον Ατρόμητο, όταν μετά από φάουλ του Μουλέν, η μπάλα κόντραρε στο τείχος, άλλαξε πορεία, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων πετάχτηκε εντυπωσιακά στη γωνία του κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος βρήκε ακόμη περισσότερο χώρο για να χτυπήσει στην αντεπίθεση, αλλά τόσο ο Ενσικουλού στο 48', όσο κι ο Ντε Πάου στο 57', δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό Αμπάντ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Παντελίδης): Μανδάς, Γκάλο, Ρισβάνης, Στρούγγης, Νάτσος, Χαρίσης, Ανδρούτσος (88' Μπαένα), Ντε Πάου (74' Ούμπιδες), Μπουσουλάτζιτς, Ραμπέγιο (46' Ενσικουλού), Μανούσος.

Ξάνθη (Παράσχος): Αμπάντ, Μπαξεβανίδης (76' Ντζουρίτσκοβιτς), Καρασαλίδης, Κασάδο, Σόσα, Τερκί, Μουλέν, Στάρτζεον, Γουίλιαμ (50' Μπαριέντος), Εντουάρντο (69' Φοσέ), Κάστρο.