Βόλος-ΑΕΛ: Χωρίς νικητή το θεσσαλικό ντέρμπι

Οι δύο ομάδες έχασαν και τις μαθηματικές ελπίδες τους για είσοδο στα play-offs.

Κακό θέαμα, λιγοστές φάσεις και όλα στο... μηδέν, στο θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες έμειναν στη “λευκή” ισοπαλία (0-0) κι απώλεσαν και τις μαθηματικές ελπίδες τους για να μπουν στην πρώτη εξάδα και στα play-offs.

Οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, όμως ο Ζοάο στο 41' κόπηκε την ύστατη ώρα από την άμυνα της ΑΕΛ, ενώ είχε βγει τετ-α-τετ με τον Κρίστινσον. Ένα λεπτό αργότερα ο Τόρζε βγήκε στην κόντρα, αλλά άργησε πάρα πολύ προ του Γκαραβέλη και το γύρισμα που έκανε προς τον Ουάρντα, κόπηκε από τον Τσίκα την τελευταία στιγμή.

Στο 50' ο Μάρκοβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Κάσες στη μεσαία γραμμή (υπήρξε “on field review” έλεγχος του Διαμαντόπουλου, κατόπιν υπόδειξης από το VAR) και μοιραία η ΑΕΛ άρχισε να οπισθοχωρεί για να “θωρακίσει” τα μετόπισθεν της και να κρατήσει το “μηδέν”.

Στο 61' ο Γκαραβέλης έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά σε σουτ του Τόρζε, ενώ στο 85' ο Τσίκα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού, αδυνατώντας να σημαδέψει σωστά με κεφαλιά από τα δύο μέτρα, έπειτα από γύρισμα του Γέντρισεκ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Γκαγιέχο): Γκαραβέλης, Ντεντάκης, Δημόπουλος, Τσίκα, Φεράρι, Κανταμούρο (46' Τόρες), Μουνίθ, Γκουαροτσένα, Κάσες, Τσοκάνης (72' Γέντρισεκ), Ζοάο.

ΑΕΛ (Γρηγορίου): Κρίστινσον, Ηλιάδης, Μούζεκ, Μιχαήλ, Μπέρτος, Μάρκοβιτς, Βινίσιους (53' Μόρας), Σετσέροβιτς, Τόρζε, Ουάρντα, Νούνιτς (73' Ασούμπρε, 77' λ.τρ. Μπούστος).