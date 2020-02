Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1: Θέμα χρόνου το πότε θα έρθει ο κορονοϊός στην Ελλάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ εξηγεί όλα τα δεδομένα εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση του ιού και οι ευαίσθητες ομάδες.