Πολιτισμός

Ιερός Λόχος: Ο εορτασμός για τα 199 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης (βίντεο)

Σειρά δράσεων μνήμης και τιμής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, βραβεύτηκε ο ΑΝΤ1 για τη συμβολή του στην ανάδειξη ιστορικών θεμάτων.

Της Χρύσας Φώσκολου

“Ο Ιερός Λόχος αναγεννάται στην Ιερή Πόλη”. 199 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την κήρυξη της Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Ο Σύλλογος “Φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολωμός,” για την αναβίωση του πρώτου ελληνικού τακτικού στρατιωτικού σώματος, διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά σειρά δράσεων μνήμης και τιμής στον Ιερό Λόχο.

Νωρίς το πρωί, τελέστηκε τρισάγιο στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξίαρχων, όπου φυλάσσεται η καρδιά του Αλεξάνδρου Υψηλάντη εδώ και 160 χρόνια, ενώ αργότερα ακολούθησε μια μεγαλειώδης πομπή από το στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς, μέχρι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων.

Στην κεντρική εκδήλωση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο συμμετείχαν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, με τις παραδοσιακές φορεσιές τους. Μάλιστα η στολή των μελών του Ιερού Λόχου αποτελεί πιστό αντίγραφο της ένδοξης στολής του 1821, με έμφαση στα σύμβολα που χαρακτηρίζουν την ζωή, την αθωότητα αλλά και τον θάνατο.

Βραβείο στον ΑΝΤ1 για τη συμβολή του στην ανάδειξη ιστορικών θεμάτων

Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Νίκολας Βαφειάδης, ξεκίνησε με τον Θούριο του Ιερού Λόχου, ενώ βραβεύτηκαν σύλλογοι και παράγοντες που συνέβαλαν στην αναβίωση του Ιερού Λόχου.

Για την συμβολή του ΑΝΤ1 στην ανάδειξη ιστορικών θεμάτων, βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Κωστής Τσιακανίκας.