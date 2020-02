Αθλητικά

“Καθάρισε” από νωρίς η ΑΕΚ το ματς με τον ΟΦΗ

H “Ένωση” ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στην πιο επιβλητική εμφάνισή της από το ξεκίνημα της σεζόν, η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League. Το ματς έγινε στο ΟΑΚΑ κεκλεισμένων των θυρών και το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο 30λεπτο με γκολ των Μάνταλου (5΄) και Βέρντε (8΄, 30΄)

Η ΑΕΚ είχε τις τεράστιες απουσίες στην άμυνα (Μπάρκας, Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας), ο ΟΦΗ δεχόταν τα γκολ! Οι γηπεδούχοι είχαν δημιουργήσει τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο και από αυτές είχαν πάρει δύο γκολ. Το πρώτο με κεφαλιά του Μάνταλού από ασίστ του Λιβάγια (5΄) και το δεύτερο με έξοχη ατομική προσπάθεια του Βέρντε (8΄). Ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 3-0 στο 30΄ μετά από εξαιρετικό συνδυασμό με τον Ολιβέιρα.

Η “Ένωση” συνέχισε να δημιουργεί και να χάνει κλασικές ευκαιρίες - κυρίως με τον Μάνταλο - με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει σε... αξιοπρεπή επίπεδα για τους Κρητικούς, που πραγματοποίησαν την χειρότερη εμφάνισή τους στην εφετινή σεζόν.

Έτσι, η ΑΕΚ “έσβησε” την ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών, συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί της επί Καρέρα, ενώ για τον ΟΦΗ… μικρό το κακό, αφού την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Λαμία και παραμένει επικρατέστερος υποψήφιος για είσοδο στην εξάδα των play-offs.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης (77΄ Παουλίνιο), Οικονόμου, Λόπες, Χουλτ, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Βέρντε, Μάνταλος (81΄ Σιμόες), Λιβάγια, Ολιβέιρα (67΄ Αραούχο).

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Μπράουν (85΄ Μαρινάκης), Κουτρουμπής, Γιαννούλης, Κοροβέσης, Μεγιάδο (67΄ Μέιρα), Ζοάο Βίκτορ, Τσιλιανίδης, Βαζ (67΄ Ναμπί), Σεμέδο, Φιγκεϊρέδο.