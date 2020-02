Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Νεκρά παιδιά από έκρηξη στο σπίτι τους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και έγκυος γυναίκα.

Τρία παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ επτά μέλη της οικογένειάς τους τραυματίστηκαν από έκρηξη δεξαμενής αερίου μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή Ρομανόβτσε (Romanovce) Βόρεια Μακεδονία, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα παιδιά ηλικίας 8, 9 και 11 ετών βρήκαν ακαριαίο θάνατο, όταν εξερράγη η δεξαμενή στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Λίγο αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες Υγείας, μεταξύ των επτά τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες, μία εκ των οποίων είναι έγκυος, ενώ ακόμα ένα παιδί μεταφέρθηκε σε κλινική των Σκοπίων, με σοβαρά εγκαύματα.

Ο Υπουργός Υγείας της χώρας δήλωσε πω τρεις γυναίκες, μεταξύ 40 και 45 ετών νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας με σοβαρά εγκαύματα και την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.