Πολιτική

Τον Τζούλιαν Ασάνζ επισκέφθηκε στη φυλακή ο Γιάνης Βαρουφάκης

O γραμματέας του MέΡΑ25 τόνισε πως πρέπει να σταματήσει η έκδοση του ιδρυτή του Wikileaks.

«Το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ο Ασάνζ είναι η δημοσιογραφία», δήλωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τον Τζούλιαν Ασάνζ στη φυλακή Belmarsh της Αγγλίας, όπου κρατείται, συνοδευόμενος από τον πατέρα του ιδρυτή τoy Wikileaks.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης σε δηλώσεις του που έκανε αμέσως μετά στους δημοσιογράφους, είπε ότι το μόνο έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ο Ασάνζ είναι η δημοσιογραφία, και κάλεσε τους παριστάμενους ρεπόρτερ να φροντίσουν αυτό να μαθευτεί, γιατί είναι οι επόμενοι που θα βρεθούν στο στόχαστρο. Ο Ασάνζ σαπίζει στη φυλακή, είπε ο κ. Βαρουφάκης, «μόνο και μόνο γιατί αποκάλυψε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, από ανθρώπους που όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν στο ελάχιστο τις συνέπειες των πράξεών τους, αλλά αντίθετα πλούτισαν απ’ αυτές».

Στη συνέχεια, ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε λόγο για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης του Ασάνζ, σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο, με το μυαλό του ωστόσο να παραμένει σε εγρήγορση, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ήρθα για να του δώσω θάρρος και κατέληξα να αντλώ δύναμη από αυτόν. Είναι μια Δύναμη της Φύσης», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσουμε την έκδοσή του, στο όνομα 300 χρόνων προόδου, τριών αιώνων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στη Δύση και στον κόσμο».