Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Δευτέρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου και η τελευταία εβδομάδα του μήνα μόνο ήσυχη δεν θα είναι αφού ο Άρης από τον Αιγόκερω φροντίζει να μας κρατάει σε εγρήγορση...

Κριός: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με κυβερνήτη σου τον Άρη στον Αιγόκερω σε βοηθάει αφενός να ανταποκριθείς στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις πιο ευχάριστα και χωρίς να αντιμετωπίζεις σημαντικές δυσκολίες από την άλλη όμως σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις και ότι κάποιος κύκλος μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος του και ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κινητοποιηθείς για να αλλάξεις τα δεδομένα σου. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις κοσμογονικές αλλαγές, όμως σίγουρα χρειάζεσαι να εξελιχθείς.

Ταύρος: Το εξάγωνο του Ήλιου από τον φιλικό σου Ιχθύ με τον Άρη από τον επίσης φιλικό σου Αιγόκερω σου έρχεται …ζάχαρη, αφού αποτελεί ανάσα στην πιεστική σου καθημερινότητα και ρίχνει φως στο νέο δρόμο που θες να δημιουργήσεις μπροστά σου. Έτσι αφενός σου προσφέρει την πίστη και την αισιοδοξία ότι μπορείς να τα καταφέρεις κι αφετέρου σου φέρνει και ανθρώπους που φαίνεται ότι έχουν και τη γνώση, αλλά και τη διάθεση να σταθούν δίπλα σου και να σε βοηθήσουν να διαπρέψεις.

Δίδυμοι: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω είναι μια πολύ ευνοϊκή όψη που μπορεί να φέρει εξελίξεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και την καριέρα σου. Οφέλη μπορεί να προκύψουν και μέσω κάποιου κληροδοτήματος το οποίο θα μπορούσες να αξιοποιήσεις για την επαγγελματική σου εξέλιξη, ενώ θετικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και σε κάποια υπόθεση σχετική με τράπεζες και εφορίες. Τα καλά όμως νέα δεν σταματούν εδώ, αφού η όψη λειτουργεί θετικά και στα ερωτικά σου. Γενικά …καλημέρα σας!

Καρκίνος: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω ευνοεί ιδιαίτερα θέματα σχέσεων και συνεργασιών ειδικά αν σχετίζονται με το εξωτερικό, τον τουρισμό ή τα ταξίδια. Παράλληλα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό και για θέματα σπουδών, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν και νέες γνωριμίες με ιδιαίτερο πνευματικό ενδιαφέρον που θα μπορούσαν να σου δώσουν μια νέα οπτική για τη ζωή. Από την άλλη όμως είναι υπέροχο και για τα ερωτικά σου, αφού θες να ζήσεις νέες εμπειρίες με το ταίρι σου.

Λέων: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω είναι πολύ ευεργετικό αφού σε γεμίζει με δυναμισμό και σου δίνει το απαραίτητο ψυχικό σθένος να ανταπεξέλθεις σε αντιξοότητες της καθημερινότητας και σε ενδεχόμενα προβλήματα υγείας. Από την άλλη σε βοηθάει να προωθήσεις και κάποια επαγγελματικά ζητήματα που μπορεί να είχες αμελήσει, για να μη σου πω υποτιμήσει, από τα οποία θα δεις ότι θα προκύψουν και οικονομικά οφέλη.

Παρθένος: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω φέρνει καλά νέα στα ερωτικά ζητήματα, αφού σου δίνει αισιοδοξία και μαζί επιπλέον αποθέματα δύναμης για να κυνηγήσεις τον στόχο σου, που απ’ όσο φαίνεται αξίζει τον κόπο. Και οι δεσμευμένοι όμως μπορείτε να λειτουργήσετε δημιουργικά μέσα στη σχέση σας και να απολαύσετε τη μέρα με τα ταίρια σας. Από την άλλη προκύπτουν και θέματα συνεργασιών που φαίνεται ότι σας κινητοποιούν πολύ ευχάριστα.

Ζυγός: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω είναι μια σημαντική ανάσα που χρειαζόσουν, αφού σε βοηθάει να βρεις τον τρόπο και το χρόνο να ομαλοποιήσεις την ισορροπία ανάμεσα σε οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, χωρίς ιδιαίτερες θυσίες και χωρίς να παραβλέψεις να φροντίσεις και τον εαυτό σου. Ταυτόχρονα σου προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να έχουν ευθύνες, αλλά δεν έχουν απαραιτήτως και μεγαλύτερο εργασιακό φορτίο.

Σκορπιός: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω σου δίνει την αυτοπεποίθηση αλλά και τη γοητεία να διαχειριστείς με επιτυχία μια ερωτική υπόθεση. Ακόμα και η όποια νευρικότητα στην έκφραση σου μπορεί να λειτουργήσει σαγηνευτικά προς την άλλη πλευρά, ενώ σε κάθε περίπτωση μπορείς να συνδυάσεις ρομαντισμό και δυναμισμό. Από την άλλη υπάρχει κινητικότητα σε επιχειρηματικά σχέδια και δημιουργικές ιδέες τις οποίες τώρα μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή. Τοξότης: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στον Αιγόκερω έρχεται να σου δώσει μια οικονομική ανάσα που χρειαζόσουν ούτως ή άλλως, αλλά κυρίως για να μπορέσεις να διαχειριστείς οικογενειακά ζητήματα ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με το σπίτι και τις ανάγκες του. Η όψη αυτή είναι βοηθητική και σε συναισθηματικό επίπεδο, αφού μπορεί να νιώσεις ότι η επαφή με τον συγκεκριμένο «άλλο» στη ζωή σου σε γεμίζει σιγουριά και ασφάλεια. Αιγόκερως: Το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύς με τον Άρη στο ζώδιο σου δημιουργεί μια κινητικότητα σε επιχειρηματικές κινήσεις και εμπορικά σχέδια που μπορεί να έχεις δίνοντας σου την ευκαιρία να τα θέσεις σε εφαρμογή. Γενικότερα μπορείς να βγεις ωφελημένος από τις συμφωνίες που θα κλείσεις υπό την επιρροή αυτής της όψης. Ταυτόχρονα έχεις μια ευχέρεια στην έκφραση σου, επομένως εκμεταλλεύσου το για να εκφράσεις πράγματα που έχεις κρατήσει μέσα σου ή να λύσεις μία παρεξήγηση. Υδροχόος: Το εξάγωνο του Ήλιου με τον Άρη αφενός σου δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι προκειμένου να ασχοληθείς με κάποια ερωτική ιστορία του παρελθόντος και να διεκδικήσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια υπόθεση που για σένα δεν έχει κλείσει. Από την άλλη λειτουργεί ευνοϊκά και όσον αφορά οικονομικά ζητήματα είτε άμεσα, αφού φαίνεται ότι η δουλειά σου αποδίδει περισσότερο, είτε έμμεσα αφού μπορείς να προβείς σε κινήσεις που υπόσχονται ότι θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τα εισοδήματα σου. Ιχθύς: Το εξάγωνο του Ήλιου που βρίσκεται στο ζώδιο σου με τον Άρη από τον φιλικό σου Αιγόκερω αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να προωθήσεις τα σχέδια σου, όποιας φύσεως κι αν είναι αυτά. Έτσι κάποιο επαγγελματικό σχέδιο που μπορείς να έχεις βρίσκει αρωγούς που θα αποδειχτούν πολύ χρήσιμοι στην προσπάθεια σου, ενώ είναι άκρως βοηθητικό και για τα ερωτικά σου αφού κοινωνικοποιείσαι αρκετά και κάπου εκεί έξω υπάρχει ένα «κόκκινο πανί» στο οποίο δεν μπορείς να αντισταθείς. Πηγή: astrologos.gr