Κόσμος

Πέθανε ο Ερβέ Μπουρζ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξέπνευσε σε νοσοκομείο του Παρισιού, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, συγγενείς και στενούς φίλους...

Ο Ερβέ Μπουρζ, σημαίνουσα μορφή της γαλλόφωνης ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής δημοσιογραφίας και παθιασμένος υποστηρικτής της γαλλοφωνίας, πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με οικείους του.

Εξέπνευσε σε νοσοκομείο του Παρισιού, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, συγγενείς και στενούς φίλους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ολιβιέ Ζενιά-Ρατά, ο άλλοτε προσωπάρχης του στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο (Conseil superieur de l'audiovisuel, CSA).

Δημοσιογράφος, για χρόνια διευθυντής των τηλεοπτικών δικτύων TF1, France 2 και France 3, καθώς και του γαλλικού ραδιοφωνικού δικτύου RFI, ο Ερβέ Μπουρζ διετέλεσε επικεφαλής του CSA από το 1995 ως το 2001.

Πέραν του ηγετικού ρόλου του σε μέσα ενημέρωσης, ο Ερβέ Μπουρζ υπήρξε επίσης αγωνιστής εναντίον της αποικιοκρατίας σε μια εξαιρετικά τεταμένη περίοδο — αυτή του πολέμου στην Αλγερία — δεν έκρυψε ποτέ τον έρωτά του για την Αφρική, ενώ υπήρξε διαχρονικά παθιασμένος υπερασπιστής της γαλλοφωνίας.

Γεννημένος τη 2α Μαΐου 1933 στη Ρεν (βορειοδυτική Γαλλία), πήρε πτυχίο από την Ανώτατη Σχολή Δημοσιογραφίας της Λίλλης (Ecole superieure de journalisme de Lille, ESJ) το 1955. Ακολούθησε μια μακρά διαδρομή από τα μέσα ενημέρωσης στην πολιτική, αλλά και στη διπλωματία — υπήρξε για μια περίοδο πρεσβευτής της Γαλλίας στην UNESCO.

Είχε συνυπογράψει το 2012 ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ για την περίοδο αμέσως μετά το τέλος της αποικιοκρατίας στην Αλγερία (L'Algerie a l'epreuve du pouvoir) με τον Ζερόμ Σεσκάν.