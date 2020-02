Πολιτική

Προανακριτική: καταθέτουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες

«Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταθέτουν το απόγευμα...

Καταθέτουν το απόγευμα, με προστασία του προσώπου και της ανωνυμίας τους, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες, "Μάξιμος Σαράφης" στις 16:00 και "Αικατερίνη Κελέση" στις 20:30.

Προηγουμένως, στις 11:00 το πρωί, η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης θα συνεδριάσει ενόψει της λήψης καταθέσεων.

Το "ραντεβού" του "Μάξιμου Σαράφη" κλείστηκε μετά απο επίσκεψη του προστατευόμενου μάρτυρα στην ΓΑΔΑ, όπου θα παρουσιαστεί και σήμερα, προκειμένου χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του, να απαντήσει στα ερωτήματα των βουλευτών, αναφορικά με την Novartis και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Η "Αικατερίνη Κελέση", η μάρτυρας που μέχρι τώρα αρνείτο να καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην έρευνα των Αρχών, παρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη ΓΑΔΑ. Η κατάθεσή της θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και με αλλοιωμένη τη φωνή και την εικόνα.