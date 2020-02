Κοινωνία

Κορονοϊός: ανησυχία για τους Έλληνες μαθητές στην Ιταλία

Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς την Ιταλία. Δέκα ελληνικά σχολεία βρίσκονται στη γειτονική χώρα που πλήττεται από τον κορονοϊό.

Την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών προς την Ιταλία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, λόγω της δραματικής αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στη γειτονική χώρα.

Στην Ιταλία όμως βρίσκονται ήδη δέκα ελληνική σχολεία, με την αγωνία γονέων και εκπαιδευτικών να χτυπάει «κόκκινο». Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την ώρα, δύο σχολεία βρίσκονται στο Μιλάνο και οκτώ στην Κεντρική και Νότια Ιταλία, περιοχές που δεν έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.

Γι αυτό άλλωστε και στην έκτακτη ευρεία σύσκεψη που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο υπουργείο Υγείας δεν τέθηκε θέμα καραντίνας ή επιδημιολογικής επιτήρησης για τους μαθητές που θα επιστρέψουν από τη γειτονική χώρα άμεσα.

Η επιστροφή από την Ιταλία στην Ελλάδα των μαθητών τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία έχει δρομολογηθεί, έπειτα από τη σχετική οδηγία που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, λόγω εξάπλωσης του κοροναϊού στη γειτονική χώρα. "Είμαστε σε διαδικασία επιστροφής των μαθητών, θα γίνουν όλα στην ώρα τους και όπως πρέπει" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

"Μιλώ συνεχώς με τους διευθυντές των σχολείων και τους υπευθύνους των αποστολών. Τα παιδιά είναι όλα πολύ καλά στην υγεία τους και με εξαιρετικά ακμαίο ηθικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και τις οδηγίες που μας δίνονται. Θα επιστρέψουν τα παιδιά άμεσα, εντός των επόμενων ημερών θα είναι στα σπίτια τους υγιέστατα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους φορείς και συνεχώς με τους γονείς και τα παιδιά", τόνισε ο κ. Κόπτσης.

Διευκρίνισε, δε, πως συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία η διαδικασία της άμεσης επιστροφής από τις εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ιταλία αφορά λιγότερους από 200 μαθητές. Ερωτηθείς εάν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με την επιστροφή χρημάτων για τις εκπαιδευτικές εκδρομές που είχαν προγραμματιστεί και αναστέλλονται, απάντησε ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι σε επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας από όπου θα δοθούν και οι σχετικές οδηγίες.

Εν τω μεταξύ, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Θάνος Δημόπουλος έστειλε επιστολή προς όλους τους Πρυτάνεις και Προέδρους Διοικουσών Επιτροπών Α.Ε.Ι., Προέδρους Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι. για το θέμα των εκπαιδευτικών εκδρομών. Στην επιστολή του αναφέρει:

"Ενόψει των νεότερων επιδημιολογικών δεδομένων για τη διάδοση του Κορωνοϊού στην Ιταλία και των αυστηρών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την ιταλική κυβέρνηση, διαβιβάστηκε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εισήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με την οποία συνιστάται η αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδρομών σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση αναστολή τυχόν προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών που οργανώνονται από το Ίδρυμά σας προς όλη την Ιταλία από σήμερα, 24-2-2020. Η αναστολή είναι προσωρινή και θα υπάρξουν νεότερες οδηγίες, σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών.

Επίσης συστήνεται να ενημερωθούν για το θέμα της διάδοσης του Κορωνοϊού στην Ιταλία όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό που αναμένεται να ταξιδέψει μεμονωμένα στην Ιταλία για οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα στο πλαίσιο των δράσεων των Α.Ε.Ι.".