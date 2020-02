Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

(Φωτό αρχείου)

Φωτιά, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα σε ΙΧ αυτοκίνητο επί της οδού Λαμψάκου στον δήμο Πειραιά.

Το σταθμευμένο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ την ώρα εκείνη δεν βρισκόταν στο σημείο ο ιδιοκτήτης του.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες.