Πολιτική

“Επί ποδός” τα νησιά για τα κλειστά κέντρα: πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην Κυβέρνηση, μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», από τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου και τον Δήμαρχο Αν. Σάμου. Οι φόβοι και τα αιτήματα τους.

«Ζητήσαμε συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Χθες το βράδυ έλαβα μήνυμα από την Κυβέρνηση ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο και ότι θα προχωρήσει κανονικά το σχέδιο της. Εμείς δεν θέλουμε να φτιαχτούν αυτά τα κέντρα με τους χιλιάδες ανθρώπους στις περιοχές μας», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, αναφορικά με τα κλειστά κέντρα στα νησιά.

«Έχει ληφθεί απόφαση τα νησιά μας, που είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή, να γίνουν «αποθήκες ψυχών». Δεν θέλουμε τα χρήματα με τα οποία έχει πει η Κυβέρνηση ότι θα ενισχυθούν διάφορες υπηρεσίες στις περιοχές μας, εμείς θέλουμε να μείνουν ελληνικά τα νησιά, να μην εκφυλιστούν τα νησιά μας», είπε ο Κώστας Μουτζούρης, λέγοντας ακόμη ότι «υπήρχε πρόταση για μετακίνηση πληθυσμού από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε ακατοίκητα νησιά, η οποία απορρίφθηκε. Όλοι οι φορείς και οι κάτοικοι των νησιών ομονοούν και έχουν κοινή στάση και η Κυβέρνηση στέλνει διμοιρίες των ΜΑΤ», συμπληρώνοντας ότι «επεισόδια» μπορεί να γίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή».

Όπως προσέθεσε, «η Κυβέρνηση επιθυμεί να έχει απέναντι της 200.000 κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, παρά 10.000.000 κατοίκους στην υπόλοιπη χώρα».

«Αυτό που προτείνουμε είναι να γίνει μια δραστική αποσυμφόρηση των νησιών, για να δείξει η Κυβέρνηση ότι έχει πρόθεση να αποσυμφορήσει τα νησιά. Θέλουμε ενίσχυση του νοσοκομείου Λέσβου, ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. Επί έξι μήνες ακούω διάφορα, έχω χάσει και εγώ και οι κάτοικοι την εμπιστοσύνη μου. Από γραφείου, οργανώνονται ωραία σχέδια, αλλά στο πεδίο της εφαρμογής….», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, Π. Μπογδανος, επεσήμανε ότι το 19% του υφιστάμενου αυτήν την στιγμή πληθυσμού στο νησί είναι οι αιτούντες ασύλου και οι παράτυποι μετανάστες, επηρεάζοντας την δραστηριότητα όλου του νησιού, «προφανώς και του τουρισμού», όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης «δεν θα βγει». Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν ξέρει την κατάσταση ή κάποιος μεταφέρει λανθασμένη εικόνα».

«Η μη εφαρμογή του σχεδίου της Κυβέρνησης κρύβει τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν στα νησιά χιλιάδες άνθρωποι και ακόμη να οδηγηθούμε και στην δημιουργία μειονότητας στα νησιά, με ότι αυτό σημαίνει», σημείωσε ο κ. Μπογδάνος.

Στάντζος: θα αποκλείσουμε την περιοχή

«Σαφέστατα και ακούγεται πολύ όμορφο όταν είσαι πολύ μακριά ότι «θα πάρω χιλιάδες ανθρώπους και θα τους πάω κάπου αλλού». Είμαι σε μια πόλη 8.000 κατοίκων. Είναι δυνατόν να χτιστεί δίπλα της μια άλλη πόλη 8.000 κατοίκων και να το κάνει δεκτό αυτή η πόλη;», είπε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Στάντζος, «γιατί με κατεπείγουσες διαδικασίες, όπως φτιάχνονται τα κλειστά κέντρα, δεν ενισχύονται το νοσοκομείο, ο Δήμος, η Περιφέρεια και άλλοι φορείς; Γιατί δεν ισχύουν για αυτά οι κατεπείγουσες διαδικασίες;».

Όπως τόνισε, «Η Κυβέρνηση δεν έχει την ισχύ να επιβάλλει μια δομή 50.000 στην ηπειρωτική Ελλάδα και επιδεικνύει την ισχύ της στο να μείνουν χιλιάδες άνθρωποι στα νησιά. Εμείς πήραμε ομόφωνη απόφαση την Κυριακή στην Σάμο για κινητοποιήσεις και για αποκλεισμό της περιοχής όπου πρόκειται να γίνει το κλειστό κέντρο. Εμείς ετοιμαζόμαστε για τουρισμό στα νησιά μας. Τι θα γίνει;».

"Οι καμπάνες θα σημάνουν"

«Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε» τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Κοινότητας Μανταμάδου, Χαράλαμπος Τζελαϊδης κατά τη συνέλευση στον Μανταμάδο που πραγματοποιήθηκε με παρουσία πλήθους κόσμου το βράδυ της Κυριακής.

Ο κ. Τζελαϊδης αναφέρθηκε ότι ενημερώθηκε για την περιοχή Καράβα που στη συνέχεια επιτάχθηκε από την κυβέρνηση από τα ΜΜΕ, καταλήγοντας «Πάμε μαζί και θα κερδίσουμε», ενάντια στη νέα δομή που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη διαμονή προσφύγων και μεταναστών. Το σύνθημα τόνισε θα είναι οι καμπάνες.

Ο πρώην πρόεδρος του χωριού, κ. Σταμάτης τόνισε ότι «άπαξ και εμφανιστούν τα ΜΑΤ, θα πρέπει να εμφανιστεί το μισό νησί. Μόνο με κόσμο ειρηνικά, με τα στήθια μας, μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την απαράδεκτη ενέργεια», πρόσθεσε.

Να σημάνει συναγερμός σε όλο το νησί, επεσήμανε μεταξύ άλλων η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.

"Η Χίος ξεκινά ολομέτωπο αγώνα"

Αποφασισμένοι να δώσουν τον ύστατο αγώνα κατά της δημιουργίας υπερδομής 620 στρεμμάτων στην περιοχή του Αίπους, εμφανίστηκαν εκατοντάδες κάτοικοι της Χίου, που το απόγευμα της Κυριακής συγκεντρώθηκαν στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Χίου – Βολισσού.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, εκατοντάδες κόσμου άρχισε να συρρέει στην περιοχή. Γυναίκες με παιδιά, ηλικιωμένοι, επαγγελματίες κάθε πολιτικού χώρου, γράφτηκαν στη λίστα για 24ωρες βάρδιες, οι οποίες ξεκινούν μέχρι την τελική νίκη που, όπως είπαν, είναι η ακύρωση του σχεδιασμού της Κυβέρνησης.

Στο σημείο βρέθηκαν οι Χιώτες αιρετοί, με τον αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Μπουγδάνο να διατρανώνει ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και τον Δήμαρχο Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη να δίνει εντολή τα μηχανήματα του Δήμου να ξεκινήσουν για το Αίπος, στο πλαίσιο της πρόσφατης ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.