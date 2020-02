Αθλητικά

Κορονοϊός: χωρίς φιλάθλους οι αγώνες στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κύβερνηση αποφασίζει για παιχνίδια με κλειστές πόρτες λόγω COVID-19...

H υπόθεση αναβολής του ματς-τίτλου στην serie Α, ανάμεσα σε Γιουβέντους και Τορίνο, λόγω κορονοϊού (COVID-19), φαίνεται ότι απομακρύνεται.

Η ιταλική κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται, ότι για τις επόμενες έξι με επτά ημέρες, όλες οι αθλητικές συναντήσεις θα διεξαχθούν χωρίς φιλάθλους.

Έτσι όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, εάν η αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, δεν μεταφερθεί σε άλλη πόλη, θα διεξαχθεί δίχως φιλάθλους.

Το σενάριο αυτό επεξεργάζεται η κυβέρνηση και ο υπουργός αθλητισμού Βιτσέντζο Σπανταφόρα και θα ανακοινώσει σήμερα επίσημα.

Πρόκειται για απόφαση που θα προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης των αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά αυστηρά πίσω από τις κλειστές πόρτες για τις περιοχές που επλήγησαν και βρίσκονται σε έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και επομένως και το Πιεμόντε.

Χθες αναβλήθηκαν τέσσερις αναμετρήσεις στην serie A.