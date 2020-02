Οικονομία

Ο κορονοϊός... λάβωσε τον τουρισμό στην Γαλλία

Εκατοντάδες χιλιάδες οι ακυρώσεις εισιτηρίων, λόγω της φονικής επιδημίας. Τι λέει ο Υπ. Οικονομικών της χώρας.

Πλήγμα δέχεται ο τουριστικός τομέας της Γαλλίας, μετά την έξαρση του κορωνοϊού.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ, δήλωσε την Κυριακή, ότι «έχουμε λιγότερους τουρίστες στη Γαλλία, περίπου κατά 30%-40% από ό,τι αναμενόταν».

«Αυτή φυσικά είναι μία σημαντική επίπτωση για τη γαλλική οικονομία», πρόσθεσε ο κ. Λεμέρ.

Εν μέσω ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και περιορισμών, η πτώση για αεροπορικά ταξίδια έχει μειωθεί, οδηγώντας σε περισσότερες από 200.000 ακυρώσεις πτήσεων.