WTA: Για πρώτη φορά στο Top 20 η Μαρία Σάκκαρη

Ειναι η δεύτερη Ελληνίδα που μπαίνει στις 20 κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, της εν λόγω κατάταξης. Ποιές ειναι στην κορυφή της λίστας.

Η Μαρία Σάκκαρη, αυτή την εβδομάδα, ανέβηκε για πρώτη φορά, στην καριέρα της, στην 20άδα του κόσμου, της παγκόσμιας κατάταξης της WTA. Μπορεί να ηττήθηκε από την Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα, στον 1ο γύρο του τουρνουά στο Ντουμπάι, αλλά τα υπόλοιπα αποτελέσματα την ευνόησαν και εξασφάλισε την πρώτη της είσοδο στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Εγινε έτσι η δεύτερη Ελληνίδα τενίστρια στην Ιστορία της διεθνούς ομοσπονδίας τένις, που θα μπήκε στην πρώτη 20αδα της παγκόσμιας κατάταξης, μετά από τη Λένα Δανιηλίδου, που είχε φθάσει έως το No 14 του κόσμου, το Μάιο του 2003.

Στην κορυφή βρίσκεται πάντα η Αυστραλή, Ασλεϊ Μπάρτι, έχοντας πίσω της την Σιμόνα Χάλεπ, ενώ τρίτη είναι η Καρολίνα Πλίσκοβα. Οσον αφορά στην Δέσποινα Παπαμιχαήλ ανέβηκε μια θέση και είναι πλέον στο Νο 259 με 222 βαθμούς, όπως και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, που ανέβηκε επίσης μια θέση και είναι στο Νο 306 του κόσμου με 176 βαθμούς. Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 8.367 βαθμοί Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.076 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 5.200 Μπιάνα Αντρεέσκου (Καναδάς) 4.665 Σοφία Κένιν (ΗΠΑ) 4.490 Κίκι Μπέρτενς (Ολλανδία) 4.335 Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.301 Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 3.915 Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.875 Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) 3.625

20. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 2.085

...

259. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 222

...

306. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου(ΕΛΛΑΔΑ) 176