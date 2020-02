Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμα ένας νεκρός στην Ιταλία

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων στη γειτονική χώρα. Πάνω από 200 τα κρούσματα. Σε συναγερμό Αυστρία και Νότια Κορέα.

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ιταλία, καθώς εκτός από την εκρηκτική αύξηση των κρουμάτων στη χώρα, αυξάνονται και οι νεκροί!

Ακόμα ένας άνθρωπος που είχε μολυνθεί με τον κοροναϊό στη βόρεια Ιταλία κατέληξε ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τέσσερις, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Rai. Πρόκειται για έναν άνδρα 84 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν για κάποια άλλη ασθένεια όταν μολύνθηκε από τον κορονοϊό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι τρεις άλλοι άνθρωποι που πέθαναν εξαιτίας του ιού ήταν επίσης ηλικιωμένοι και τουλάχιστον δύο από αυτούς έπασχαν από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να αποκλειστούν οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο, οι βόρειες περιφέρειες Λομβαρδία και Βένετο. Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ ανακοίνωσε χθες ότι η ειδική ομάδα διαχείρισης της κρίσης του κοροναϊού θα συγκληθεί σήμερα Δευτέρα για να συζητήσει το ενδεχόμενο να επιβληθούν έλεγχοι στα σύνορα με την Ιταλία. Σύμφωνα με τον στρατηγό Φραντς Λανγκ, αρμόδιο για θέματα δημόσιας ασφάλειας στην Αυστρία, τέτοιοι έλεγχοι μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μέσα σε μία ώρα.

Την κατάσταση που επικρατεί στο Μιλάνο μετά τα κρούσματα από τον κορονοϊό στην Ιταλία, η οποία μετράει ήδη τέσσερις νεκρούς, περιέγραψε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Έλληνας πρόξενος στην πόλη, Νίκος Σάκκαρης. «Η περιοχή του Μιλάνου έχει χωριστεί σε δύο ζώνες: "κίτρινο" το Μιλάνο και "κόκκινη" μια περιοχή με 50.000 κατοίκους. Πεντακόσιοι καραμπινιέροι με αστυνομικούς δεν αφήνουν κανέναν ούτε να μπει ούτε να βγει από τα χωριά αυτά» είπε ο κ. Σάκκαρης στους Γιάννη Μακρυγιάννη και Μάκη Πολλάτο.

Όσον αφορά την καθημερινότητα στο Μιλάνο ο Έλληνας πρόξενος είπε ότι «τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν κυκλοφορεί το μετρό, δεν λειτουργούν σχολεία και πανεπιστήμια σε όλη την Λομβαρδία, Πιεμόντε και Βένετο». Ερωτηθείς για τυχόν σκηνές πανικού από κατοίκους της πόλης ο κ. Σάκκαρης απάντησε ότι «εχθές (σ.σ Κυριακή) έτρεξε ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Πανικός όπως στις ταινίες, δεν υπάρχει ακόμα, σήμερα, όμως, που ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει μάλλον θα υπάρξει πανικός».

Στην Αυστρία έχουν καταγραφεί 181 ύποπτα κρούσματα του νέου κοροναϊού, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ο Πέτερ Κάιζερ, κυβερνήτης της επαρχίας της Καρινθίας, που γειτονεύει με τη βόρεια Ιταλία, παρότρυνε χθες τους πολίτες να αποφεύγουν μέχρι νεοτέρας τα ταξίδια στην ιταλική επικράτεια.

Ο απολογισμός της επιδημίας πνευμονίας που προκάλεσε ο κορονοϊός ο οποίος εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, πρωτεύουσας της κεντρικής κινεζικής επαρχίας Χουμπέι, έφθασε ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής τους 2.592 νεκρούς στην ηπειρωτική Κίνα, αυξημένος κατά 150 θανάτους από την προηγουμένη, με όλα τα θύματα πλην ενός να καταγράφονται στη Χουμπέι, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Ο αριθμός σηματοδοτεί επιδείνωση της κατάστασης ως προς τη θνησιμότητα του COVID-19, καθώς χθες Κυριακή ανακοινώθηκαν 97 θάνατοι.

Η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας έκανε επίσης λόγο για 409 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις προηγούμενες 24 ώρες, στην συντριπτική πλειονότητά τους στη Χουμπέι, κάτι που αυξάνει σε τουλάχιστον 77.150 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κοροναϊό. Πάντως, ο αριθμός τους είναι μειωμένος από τα 649 κρούσματα που καταγράφηκαν το Σάββατο.

Στο ημερήσιο δελτίο της για την επιδημιολογική κατάσταση, η Επιτροπή επισήμανε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αποθεραπεύτηκαν ξεπέρασε αυτόν των νέων κρουσμάτων για έκτη συναπτή ημέρα, με τους ασθενείς που πήραν εξιτήριο να ανέρχεται σε 1.846. Συνολικά, 24.734 ασθενείς έχουν βγει από τα νοσοκομεία.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι 70 νέα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκαν σήμερα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 833, γεγονός που καθιστά τη χώρα τη μεγαλύτερη εστία μόλυνσης παγκοσμίως μετά την Κίνα. Ο νέος απολογισμός, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Κορεατικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ανεβάζει σε 231 τον αριθμό των ατόμων που μολύνθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό μέχρι στιγμής.

Σήμερα το πρωί η ίδια πηγή είχε κάνει λόγο για 161 νέα κρούσματα και δύο νέους νεκρούς. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε επτά. Η Νότια Κορέα αντιμετώπισε ραγδαία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, με περισσότερα από 700 νέα να καταγράφονται σε διάστημα μίας εβδομάδας. Οι περισσότεροι ασθενείς συνδέονται με την "Εκκλησία Σιντσεοντζί του Ιησού" στην πόλη Νταεγκού, στο νότιο τμήμα της Νότιας Κορέας.

Μεταξύ των νέων κρουσμάτων, τα 129 συνδέονται με μια χριστιανική αίρεση, την Εκκλησία Σιντσόνι του Ιησού, στην πόλη Ντέγκου (νότια), ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC).

Κατά την ίδια υπηρεσία, καταγράφηκαν δύο ακόμη θάνατοι, κάτι που σημαίνει ότι ο απολογισμός των θυμάτων του κορονοϊού στη χώρα ανέρχεται πλέον σε επτά νεκρούς. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή, έκανε λόγο για πέντε θανάτους. Σύμφωνα με τα KCDC, 18 από τους ανθρώπους που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό κρίθηκε ότι έχουν πλέον αποθεραπευθεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για 8.720 ανθρώπους.

Το πρώτο κρούσμα του κοροναϊού επιβεβαιώθηκε στο Μπαχρέιν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Μανάμα, το πρώτο κρούσμα είναι υπήκοος Μπαχρέιν που επέστρεψε στη χώρα από το Ιράν.

Στο μεταξύ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, που επέστρεψαν στο μικρό κράτος από το Ιράν επαληθεύτηκε επίσης πως έχουν μολυνθεί από τον COVID-19. Το KUNA ανέφερε ότι τα τρία κρούσματα επαληθεύτηκαν μεταξύ των 700 ανθρώπων, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την ιρανική Μασχάντ την περασμένη εβδομάδα.

Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Isna. "Ο υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 12 ανθρώπων και την μόλυνση 47 άλλων από τον ιό στη χώρα", μετέδωσε το πρακτορείο. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς.