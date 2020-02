Οικονομία

24 - 48 δόσεις: σε λειτουργία η πλατφόρμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απο πότε θα ειναι ανοιχτή και διαθέσιμη για τους οφειλέτες. Ποιοι ειναι οι όροι των ρυθμίσεων.

Του Νίκου Ρογκάκου

Την Τετάρτη, θα είναι ανοιχτή σε παλιές και νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η πλατφόρμα για τη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Συγκεκριμένα, όλες οι αρρύθμιστες οφειλές μπορούν να καταβληθούν σε 24 ή σε 48 δόσεις ανάλογα με το είδος της οφειλής.

Οι 24 δόσεις αφορούν τακτικές οφειλές όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ και οι 48 δόσεις, αφορούν έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς. Από την Τετάρτη οι υπόχρεοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση η οποία προβλέπει διπλάσιες δόσεις σε σύγκριση με την υφιστάμενη.

Σύμφωνα με το νόμο οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης έως την 1η Νοεμβρίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εντάχθηκαν στη πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση και να αποπληρώσουν τα χρέη του σε 24-48 δόσεις.

Αντίθετα όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων τον περασμένο Οκτώβριο δεν μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση. Και αυτό καθώς μέχρι τότε ίσχυε η ρύθμιση των 120 δόσεων. Με τη λογική ότι από τη στιγμή που δεν εντάχθηκαν στη μεγάλη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν θα ενταχθούν και στη νέα πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα με τη νέα πάγια ρύθμιση:

Ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ή ο ΦΠΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις ενώ οι έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς ή πρόστιμα μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις. Οι τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος ΕΝΦΙΑ) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα θα λαμβάνεται υπόψη:

ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή

το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής. Για εισόδημα:

από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,

από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,

από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,

από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,

από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,

από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,

από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%,

πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Το επιτόκιιο, οι δόσεις και τα "πέναλτι"

Η νέα ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαίνεται από 4,95% αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12 και φτάνει ακόμη και στο 6,5% αν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24. Οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Επί της ουσίας η ρύθμιση θα κοστίζει ακριβότερα για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που θα προβλέπει η ρύθμιση. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ

Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.

Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η εφορία δεν προχωρά στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που είτε έχουν επιβληθεί είτε θα επιβληθούν. Έτσι οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν και μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους.