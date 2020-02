Πολιτική

Προκλήσεις “με το καλημέρα” από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας συνεχίστηκε το γαϊτανάκι των υπερπτήσεων και των παραβιάσεων του FIR.

Απο νωρίς το πρωί της Δευτέρας συνεχίστηκε το γαϊτανάκι των τουρκικών προκλήσεων.

Ειδικότερα, στις 09:57, ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 εκτέλεσε υπέρπτηση πάνω απο το Αγαθονήσι.

Η υπέρπτηση έγινε σε ύψος 20.000 ποδών.