Οικονομία

Τα 5 βήματα για δήλωση τετραγωνικών και διαγραφή χρεώσεων

Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Δείτε όσα πρέπει να ξέρετε για να αποφύγετε χρεώσεις και ποινές.

Του Νίκου Ρογκάκου

Ανοίγει η πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ώστε όσοι πολίτες δεν είχαν δηλώσει επιπλέον τετραγωνικά στους Δήμους, από νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων, να το κάνουν χωρίς πρόστιμο.

Αφορά δηλαδή τις περιπτώσεις υπόχρεων που έχουν αναντιστοιχία τετραγωνικών που είναι δηλωμένα στο Ε9 με αυτά που έχουν στα αρχείο τους οι Δημοτικές αρχές και η ΔΕΗ. Όσοι δηλαδή τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους και αυθαίρετα κτίσματα και δεν μετέβησαν στους ΟΤΑ για να δηλώσουν τα σωστά μεγέθη των ακινήτων τους. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται κανένα δικαιολογητικό να διορθώσουν το εμβαδόν των ακινήτων τους έως τις 31 Μαρτίου 2020. Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα αλλά και για όσους θα προχωρήσουν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά τις 31 Μαρτίου, η προθεσμία για τη δήλωσή τους στους Δήμους παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή προβλέπεται η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών δημοτικών τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από διαφορές εμβαδών όχι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον Δήμο.

Ωστόσο, η ΠΟΜΙΔΑ, αποκρυπτογραφώντας τη νέα διάταξη σημειώνει ότι εξαιρούνται από τη διαγραφή τα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του Δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους Δήμους για τις συγκεκριμένες αιτίες δεν επιστρέφονται. Με την ίδια διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα μέχρι την 30 Ιουνίου 2020.

Η ηλεκτρονική διαδικασία για την δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών θα είναι απλή:

Οι ιδιοκτήτες θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxinet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή θα εμφανίζονται: α) Τα στοιχεία κάθε ακινήτου του που είναι καταχωρημένα στο Ε9, β) τα στοιχεία (τετραγωνικά μέτρα) κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου με βάση τα οποία υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που πληρώνονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Μέσω της εφαρμογής οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν στον Δήμο, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας τους που ηλεκτροδοτείται ή δεν ηλεκτροδοτείται, ή δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη. Το εμβαδόν για κάθε ακίνητο που θα δηλωθεί θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9. Αν χρειάζεται να γίνει διόρθωση και στο εμβαδόν του ακινήτου που έχει δηλωθεί στο Ε9, αυτή δεν θα μπορεί να γίνει μέσω αυτής της εφαρμογής, αλλά ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει πρώτα η διόρθωση στο Ε9 και μετά η διόρθωση στο Δήμο.

Οι Δήμοι θα επεξεργάζονται τις ηλεκτρονικές δηλώσεις και θα ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενο δημοτικά τέλη από 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, τα οποία θα καταβληθούν είτε με αποστολή ειδοποίησης, είτε θα ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.