Κοινωνία

Σύλληψη για απάτη με δάνεια και πλαστά χαρτονομίσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα έχασε πολίτης, ο οποίος προσεγγίστηκε μέσω διαδικτύου. Το “δέλεαρ” και η επιχείρηση της Αστυνομίας.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση «νιγηριανής απάτης», για την οποία συνελήφθη αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που προσέγγιζε τα θύματά της μέσω διαδικτύου, με το πρόσχημα της χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, καθώς και της δυνατότητας πολλαπλασιασμού και παραχάραξης νομισμάτων.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες τον προσέγγισαν μέσω διαδικτύου υποδυόμενοι στελέχη τραπεζικού ιδρύματος με έδρα το εξωτερικό και του προσέφεραν δάνειο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Αφού τον έπεισαν, ακολούθησε συνάντηση όπου επικαλέστηκαν την επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους μέσω παραχάραξης – παραγωγής και πολλαπλασιασμού χαρτονομισμάτων, με τη χρήση δήθεν ειδικών χημικών – χρωστικών ουσιών σε χρωματισμένα χαρτονομίσματα και του απέσπασαν 74.000 ευρώ τα οποία δήθεν θα του απέδιδαν 148.000 ευρώ, ως παράγωγο –αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Ακολούθως προγραμματίσθηκε νέα συνάντηση, προκειμένου ο παθών να καταβάλλει χρηματικό ποσό (150.000) ευρώ, ώστε μέσω της υποτιθέμενης διαδικασίας πολλαπλασιασμού να παραλάβει χρηματικό ποσό 300.000 ευρώ.

Σε οργανωμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 σε περιοχή της Αττικής, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθη ο αλλοδαπός τη στιγμή που παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 3.450 ευρώ, το οποίο προοριζόταν δήθεν για την αγορά των απαραίτητων χημικών – χρωστικών ουσιών αποχρωματισμού των χαρτονομισμάτων.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.450 ευρώ, πλήθος τεμάχια μαύρου χαρτιού με εντυπώσεις στοιχείων και διαστάσεις χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του συλληφθέντα και τεσσάρων ακόμα συνεργών του – μελών της οργάνωσης που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, απάτη και παραχάραξη νομισμάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή του κυκλώματος σε παρόμοιες πράξεις συνεχίζονται.