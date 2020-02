Αθλητικά

Κορονοϊός: προβληματισμός στην UEFA για Champions League και Europa League

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν θέλει να αναλάβει την ιατρο-νομική και πολιτική ευθύνη για τους αγώνες. Ποια η λύση που συζητείται...

Σε εγρήγορση εξαιτίας του COVID-19 βρίσκεται η UEFA, λόγω των προγραμματισμένων γι αυτή την εβδομάδα συναντήσεων σε Champions League (φάση «16») και Europa League (φάση «32»).

Όπως δήλωσε αργά χθες το βράδι στην αθλητική εκπομπή La Domenica Sportiva, η Ιταλίδα Εβελίνα Κρίστιλιν, μέλος της UEFA στο συμβούλιο της FIFA «η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν θέλει να αναλάβει την ιατρο-νομική και πολιτική ευθύνη για τους αγώνες. Εκτός από την Ίντερ υπάρχει επίσης το ζήτημα του ταξιδιού της Γιουβέντους στη Λιόν. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να αναβάλλουν αυτούς τους αγώνες, όπως είναι που έγινε σωστά για τη Serie A. Η υπόθεση να γίνουν χωρίς κόσμο υπάρχει...».

Η Λουντογκόρετς, που θα επισκεφτεί την Ίντερ για την μεταξύ τους επαναληπτική συνάντηση με την Ίντερ στους «32» του UEL, ζήτησε ήδη διαβεβαιώσεις από Ίντερ και UEFA ότι θα είναι ασφαλές να ταξιδέψει στο Μιλάνο μετά τα κρούσματα κορωναϊού στην Ιταλία και τις αναβολές αγώνων της Serie A.

«Η Λουντογκόρετς ζήτησε επισήμως από την UEFA και την Ίντερ για την κατάσταση στην ιταλική περιοχή της Λομβαρδίας, η πρωτεύουσα της οποίας είναι το Μιλάνο. Έχουν αναφερθεί εκεί περιπτώσεις που έχουν μολυνθεί από κοροναϊό τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε σε ανακοίνωση της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας.

Περισσότεροι από 600 φίλαθλοι της Λουντογκόρετς αναμένονταν να βρεθούν στο Μιλάνο.

«Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια και θα υπάρχουν πούλμαν από τη Βουλγαρία για την Ιταλία. Η Λουντογκόρετς θα έρθει σε επαφή με τις βουλγαρικές διπλωματικές αρχές για την κατάσταση στην Ιταλία», σημειώνει η ανακοίνωση της ομάδας.

Δημοσιεύματα στην Ισπανία σημειώνουν ότι, μπορεί ο ιταλικός Νότος να μην έχει παρουσιάσει ακόμα κρούσμα και το παιχνίδι της Νάπολι με την Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί κανονικά, όμως ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του θα υποβληθούν σήμερα σε θερμομέτρηση κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Νάπολι .

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ιταλικής Ολυμπιακής επιτροπής (CONI), Τζοβάνι Μαλαγκό τόνισε ότι σχετικά με τους αγώνες του Euro 2020, «θα αποφασίσει η UEFA».