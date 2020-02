Οικονομία

Πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ για παρεμπόριο

Εντοπίστηκαν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων και επικίνδυνα παιχνίδια. Αναλυτικά στοιχεία από την ΓΓ Εμπορίου.

(εικόνα αρχείου)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:

Κατά το χρονικό διάστημα από 17.02.2020 έως 23.02.2020 πραγματοποιήθηκαν 259 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις που αφορούσαν στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Αγαθών (N. 4177/2013) και του N.4446/2016 για τα POS. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες είδη παραεμπορίου, κυρίως απομιμητικά, καθώς και πάνω από τέσσερις τόνοι οπωροκηπευτικών, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Επιβλήθηκαν πρόστιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.α. συνολικού ύψους 25.700 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη διάθεση του τσίπουρου και των προϊόντων μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) και διαπιστώθηκε συμμόρφωση των καταστηματαρχών με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, καθώς βεβαιώθηκαν μόνο οχτώ παραβάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

Στις 23/02/2020 πραγματοποιήθηκε ευρεία διυπηρεσιακή επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στην υπαίθρια αγορά του Σχιστού, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τις υπηρεσίες του Δήμου Περάματος.

Πραγματοποιήθηκαν 74 έλεγχοι, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν:

τέσσερις τόνοι πατάτες ακατάλληλες προς κατανάλωση

πατάτες ακατάλληλες προς κατανάλωση 75 κιλά ακατάλληλων προς βρώση οπωροκηπευτικών

ακατάλληλων προς βρώση οπωροκηπευτικών 229 τεμάχια διαφόρων βιομηχανικών ειδών

διαφόρων βιομηχανικών ειδών 99 τεμάχια απομιμητικών παιχνιδιών επικίνδυνων για την υγεία των μικρών καταναλωτών.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 6.500 ευρώ για έλλειψη σχετικής άδειας εμπορίας και έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, ενώ συνελήφθησαν και 6 παράνομοι αλλοδαποί.