Υγεία - Περιβάλλον

Ζαφειροπούλου: Ιταλός γιατρός με κορονοϊό επισκέφθηκε την Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για έναν δερματολόγο που επέστρεψε στο Μιλάνο από την Ελλάδα και βρίσκεται πλέον υπό νοσηλεία...

Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη της προέδρου της ελληνικής κοινότητας στο Μιλάνο, Σοφίας Ζαφειροπούλου, ότι Ιταλός γιατρός, που νοσεί από κορονοϊό, επισκέφθηκε τη χώρα μας.

Μιλώντας στο Θέμα 104,6 τόνισε ότι κάποιος συνάδελφός της, Ιταλός δερματολόγος, που παρουσίασε τον υιό, επέστρεψε στο Μιλάνο από συνέδριο που έγινε στην Ελλάδα.

Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, η κ. Ζαφειροπούλου είπε πως ο συνάδελφος της νοσηλεύεται από χτες, είναι καλά αλλά παρακολουθείται και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται εξέταση και στους υπόλοιπους συναδέλφους που ήταν μαζί του, ουσιαστικά σε όλη τη δερματολογική κλινική του Μιλάνου.

Όσον αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ιταλική κυβέρνηση και από το υπουργείο Υγείας, επεσήμανε ότι το ελληνικό σχολείο και το σχολείο της ελληνικής κοινότητας στο Μιλάνο έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους, όπως επίσης θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία και η Σκάλα του Μιλάνο. Πρόσθεσε ότι εστιατόρια, ταβέρνες, φαρμακεία, νοσοκομεία και σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά.

Σε ερώτηση για την ελληνική κοινότητα στο Μιλάνο, η κ Ζαφειροπούλου είπε ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά.