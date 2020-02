Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: απαιτείται ψυχραιμία - αυξάνει η πιθανότητα για έλευση του κορονοϊού στην Ελλάδα

Τι δήλωσε ο Υπ. Υγείας μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για να αποφασιστούν τα μέτρα θωράκισης της χώρας από τον κορονοϊό και σε δηλώσεις τους, αμέσως μετά το πέρας της, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα, ζητώντας από όλους «ψυχραιμία, σοβαρότητα και επαγγελματισμό».

Στη σύσκεψη, που συγκλήθηκε εκτάκτως και οδήγησε σε αλλαγή του προγράμματος του πρωθυπουργού, μετείχαν εκτός από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και ο γγ πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Στο τραπέζι της διευρυμένης σύσκεψης βρέθηκαν η θωράκιση της χώρας και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί κρούσματα και θάνατοι στη γειτονική Ιταλία.

«Ενημέρωσα, μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς, τον πρωθυπουργό για τα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κορονοϊού, τις εξελίξες τις γεωγραφικές επιδημιολογικές σε σχέση με την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες», δήλωσε, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Υγείας. «Θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα όλα τα ύποπτα περιστατικά», πρόσθεσε.

Ο κ. Κικίλιας ζήτησε «να συμπεριφερθούμε όλοι με ψυχραιμία, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Ο συγκεκριμένος ιός προσομοιάζει με τον ιό μίας σοβαρής γρίπης και έτσι θα αντιμετωπιστεί». «Υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα της Ιταλίας και όπως λένε οι λοιμωξιολόγοι ίσως αυξάνεται η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας. Όμως η χώρα είναι θωρακισμένη, έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της σε ετοιμότητα, κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, έχει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας έχει την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και Ειδικών Επιστημόνων, της οποίας προΐσταται ο καθηγητής ο κ. Τσιόδρας, ο οποίος το απόγευμα από το υπουργείο θα κάνει εκτεταμένες ανακοινώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία κι αυτό σημαίνει πως πρέπει να ενημερώνουμε σοβαρά, σωστά και θεσμικά τους πολίτες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το τηρήσουμε όλοι αυτό με θρησκευτική ευλάβεια», υπογράμμισε ο υπουργός.

Στις 16:00 θα γίνει σύσκεψη λοιμωξιολόγων στο Υπ. Υγείας και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις, αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό.