ΠΙΣ: επικαιροποιημένες οδηγίες και μέτρα για τον κορονοϊό

Σε αυξημένη εγρήγορση καλεί τα μέλη του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Αυξημένη εγρήγορση αλλά και απόλυτη ψυχραιμία, συνιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) στους ιατρούς όλης της χώρας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού.

Δεδομένου ότι ο ιός COVID-19 έχει διασπαρεί και στη γειτονική Ιταλία, όπου και καταγράφονται ήδη δεκάδες κρούσματα αλλά και θάνατοι, ο ΠΙΣ εφιστά την προσοχή του ιατρικού κόσμου της χώρας, προκειμένου να τηρεί απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, επικαιροποιώντας συνεχώς όλες τις οδηγίες που εκδίδονται, βάσει των νέων επιδημιολογικών κριτηρίων.

Ο ΠΙΣ υπενθυμίζει ταυτόχρονα όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρούν οι ιατροί όλης της χώρας, στην περίπτωση που διαχειριστούν πιθανό κρούσμα κορονοϊού.

Οι αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο και την πρόληψη διασποράς του κορονοϊού σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας, έχουν ως εξής:

Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή διαχείρισης ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό COVID-19, θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις, καθώς και προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

Πρωτίστως όμως οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν το ιστορικό των ασθενών με σχολαστικό τρόπο και σύμφωνα με το παραπεμπτικό που έχουν λάβει. Σε περιπτώσεις ύποπτων περιστατικών, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνούν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για περαιτέρω οδηγίες στο τηλέφωνο τηλ. 210-5212000.

Σε ότι αφορά στους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα κρυολογήματος, δυσκολίας στην αναπνοή και πυρετό, θα πρέπει να επικοινωνούν με το γιατρό τους και να παραμένουν στο σπίτι τους. Επίσης δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, να μην λαμβάνουν αντιβιοτικά και αντιικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού και να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής.

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων από τους γιατρούς σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ιογενούς πνευμονίας με ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού στην Κίνα, συστήνονται τα παρακάτω:

χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή

εξέταση και νοσηλεία του ασθενή σε ξεχωριστό θάλαμο

εφαρμογή βασικών προφυλάξεων, προφυλάξεων επαφής και προφυλάξεων

σταγονιδίων από το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση του ασθενή

άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

άμεση δήλωση του περιστατικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό COVID-19

Βασικές προφυλάξεις

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιείται στον ασθενή.

Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική:

χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή.

κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο.

εφαρμογή υγιεινής χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών.

Επίσης, ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής. Η διαχείριση του ιματισμού, των σκευών εστίασης και των μολυσματικών απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.

Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς

Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διάστημα που ο ασθενής είναι συμπτωματικός.