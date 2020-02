Κόσμος

Ντονμέζ: φτάνει άμεσα το τρίτο γεωτρύπανο

"Συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στην Μεσόγειο" τονίζει εκ νέου ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας.

Σε μερικές βδομάδες φτάνει στη χώρα το τρίτο γεωτρύπανο που αγόρασε η Τουρκία δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ αναφέροντας ωστόσο ότι θα σταλεί στη Μαύρη Θάλασσα για εργασίες.

Σε δηλώσεις του στη Γ’ Σύνοδο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Τουρκίας, ο Φατίχ Ντονμέζ είπε «συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στην Μεσόγειο».

«Έχουμε επιταχύνει τις δραστηριότητες έρευνας στη θάλασσα. Το τρίτο μας γεωτρύπανο θα είναι στην Τουρκία σε μερικές βδομάδες. Το τρίτο μας γεωτρύπανο θα είναι στην Μαύρη Θάλασσα. Το όνομα του νέου μας πλοίου θα το δώσει ο Πρόεδρός μας», ανέφερε.

Για τη συμφωνία της Τουρκίας με την Λιβύη ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι έχουν ξεκαθαρίσει τα θαλάσσια όριά τους: «Χαλάσαμε τα σχέδιά τους να αποκλείσουν από την εξίσωση την ‘τδβκ’ και τη Λιβύη».