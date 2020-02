Κόσμος

Κορονοϊός: οι Γάλλοι σταμάτησαν λεωφοφείο από Ιταλία και το έβαλαν σε καραντίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες πληροφορίες προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των γαλλικών Αρχών.

Οι γαλλικές αρχές απέκλεισαν στον σταθμό λεωφορείων της Περάς στην Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία, ένα λεωφορείο που προερχόταν από το Μιλάνο, λόγω υποψίας για την παρουσία κρούσματος του νέου κοροναϊού μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Η αστυνομία επιφορτίστηκε με την δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας γύρω από το λεωφορείο, οι επιβαίνοντες στο οποίο τέθηκαν σε περιορισμό, δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχιακής Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την περιφερειακή υπηρεσία υγείας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο πληροφόρησης LyonMag, ένας από τους οδηγούς του λεωφορείου, ιταλικής υπηκοότητας, παρουσίασε ισχυρό βήχα και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Πρόκειται για λεωφορείο της εταιρείας Flixbus, το οποίο αναχώρησε από το Μιλάνο και έκανε στάση στο Τορίνο και την Γκρενόμπλ προτού φτάσει στην Λιόν, διευκρίνισε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας.