Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Νέα ένταση στην περιοχή πέριξ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενταση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Ομάδες νεαρών που ανήκουν σε ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου επιτέθηκαν σε οδηγό μηχανής, ο οποίος βρισκόταν έξω απο τον χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θεωρώντας ότι ειναι αστυνομικός.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δικυκλιστής δεν έχει κάποια σχέση με την Αστυνομία, αλλά πρόκειται για απλό πολίτη, που δέχθηκε όπως αναφέρεται απρόκλητη επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές η μηχανή του.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, στις οποίες οι περιίπου 20 νεαροί άρχισαν να επιτίθενται, πετώντας τους διάφορα αντικείμενα.

Γρήγορα, ωστόσο, τα πνεύματα ηρέμησαν, δίχως να χρειαστεί, όπως λένε οι αστυνομικοί, να υπάρξει περιορισμός της κυκλοφορίας επί της Πατησίων.