Κοινωνία

“Οδύσσεια” η επιστροφή μαθητών από την Ιταλία λόγω απεργίας

Αγωνία για τους γονείς που θέλουν να επιστρέψουν τα παιδιά τους το συντομότερο δυνατόν, υπό τον φόβο των κρουσμάτων κορονοϊού.

Τρόπο να γυρίσουν την Τρίτη από την Ιταλία, αναζητούν μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, που “εγκλωβίστηκαν” λόγω της αυριανής απεργίας που έχουν εξαγγείλει ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη γειτονική χώρα. Η πτήση τους από τη Ρώμη, που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τρίτης, έχει ακυρωθεί.

Οι γονείς των μαθητών του 4ο Λυκείου Καλαμαριάς κλήθηκαν σε σύσκεψη για να αποφασίσουν εάν τα παιδιά θα επιστρέψουν με πλοίο ή θα αναζητήσουν άλλον τρόπο επιστροφής. «Το πρακτορείο που έχει αναλάβει την εκδρομή μας πρότεινε τα παιδιά να ταξιδέψουν αεροπορικά στο Μπάρι και να επιβιβαστούν σε πλοίο για την επιστροφή τους στην Ελλάδα», δηλώνει μητέρα μαθητή στο makthes.gr. Ωστόσο, πολλοί γονείς, λόγω του κορονοϊού, δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να ταξιδέψουν με πλοίο, αλλά ούτε να παραμείνουν στην Ιταλία περισσότερες ημέρες. «Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να μας βοηθήσει και να συνδράμει ώστε να πραγματοποιηθεί ειδική πτήση για την επιστροφή των παιδιών μας», συμπληρώνει η ίδια μητέρα.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, δηλώνει στο makthes.gr ότι «μελετάμε το θέμα και οι λύσεις θα βρεθούν άμεσα. Τα παιδιά θα γυρίσουν αύριο, όπως είναι προγραμματισμένο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του makthes.gr, εκτός από τους μαθητές του 4ου Λυκείου Καλαμαριάς, υπάρχουν ακόμα τρεις σχολικές εκδρομές μαθητών της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι μαθητές είναι προγραμματισμένο να γυρίσουν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου.

Ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία: δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Η ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση σχετικά με τα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα και την επιστροφή Ελλήνων μαθητών, στην οποία υπογραμμίζεται:

Οι ιταλικές αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του CoVID-19, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως το κλείσιμο σχολείων για την τρέχουσα εβδομάδα, η αναβολή ορισμένων εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, καθώς η αναβολή των προγραμματισμένων για το επόμενο διάστημα σχολικών εκδρομών ιταλικών σχολείων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Για προληπτικούς επίσης λόγους, οι ελληνικές αρχές στην Ιταλία μεριμνούν σε συνεργασία με τους διευθυντές των Λυκείων που βρίσκονται στη χώρα για την ομαλή η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας, πολλώ μάλλον πανικού.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ιταλία, καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων ιταλικών αρχών. Όσοι επιθυμούν να μεταβούν στην Ιταλία, θα πρέπει να απευθύνονται στην πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερώνονται για τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο προορισμού τους.