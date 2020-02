Τεχνολογία - Επιστήμη

Κώστας Μπακογιάννης: για να μη σας γράφουμε, μη μας… γράφετε

Με ένα ευρηματικό βίντεο ο δήμαρχος Αθηναίων καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «myAthenspass».

Να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «myAthenspass», που δίνει την δυνατότητα σε όσους κινούνται στους δρόμους της Αθήνας να σταθμεύουν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου χωρίς να αναζητούν κάρτες στάθμευσης, καλεί ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

«Για να μη σας γράφουμε, μη μας γράφετε. Κατεβάστε λοιπόν την εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων myAthensPass και εύκολα και γρήγορα μπορείτε να παίρνετε τον χώρο σας στην ελεγχόμενη στάθμευση. Ας κάνουμε τις ζωές όλων μας λίγο καλύτερες», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης στο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους οδηγούς να βάλουν στην καθημερινότητα τους αυτή την τόσο χρήσιμη και πρακτική δυνατότητα.

Με την εφαρμογή «myAthensPass» που αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, ο οδηγός/χρήστης της εφαρμογής μπορεί να αγοράσει ηλεκτρονικά, γρήγορα και εύκολα, χρόνο στάθμευσης για το αυτοκίνητό του από όπου και αν βρίσκεται.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνει στην καθημερινότητα των χρηστών την ευκολία της διαδικασίας, την αξιοπιστία και την αμεσότητα των πληρωμών, προσφέροντάς τους όλα όσα χρειάζονται για να παρκάρουν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Η εφαρμογή εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 30.000 χρήστες για 3.500 θέσεις επισκεπτών σε όλο το δίκτυο ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα. Είναι διαθέσιμη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και η ΔΑΕΜ το επόμενο διάστημα σχεδιάζει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων ώστε να γίνει ακόμα περισσότερο λειτουργική και χρήσιμη.

Τα βήματα

Εγκατάσταση: Αναζήτησε το «myAthensPass» στο Play Store για συσκευές Android ή στο App Store για συσκευές iOS και εγκατάστησέ τη στο smartphone σου.

Εγγραφή & Είσοδος: Ακολούθησε τις οδηγίες και συμπλήρωσε τα στοιχεία που θα ζητηθούν, ώστε να δημιουργήσεις τον λογαριασμό σου.

Προσθήκη κάρτας αγορών: Στο μενού πορτοφόλι εισάγεις τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας(debit, credit ή prepaid).

Αγορά εισιτηρίου: Αγόρασε το επιθυμητό ποσό από €0,5 έως €20.

Ενεργοποίηση στάθμευσης: Εντόπισε τη θέση σου στον χάρτη, επίλεξε τον χρόνο στάθμευσης (30’-180’), εισάγεις τον αριθμό πινακίδας του οχήματός σου (Ελληνικές και πινακίδες εξωτερικού) χωρίς κενό ή παύλα και ενεργοποιείς τη στάθμευσή σου

Δέκα λεπτά πριν λήξει ο χρόνος στάθμευσής σου, ενημερώνεσαι από την εφαρμογή με ειδοποίηση (notification) ώστε να τον ανανεώσεις με μία μόνο κίνηση, σε περίπτωση που το επιθυμείς.