Αθλητικά

Σάκκαρη: πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια την είσοδο της στο Top-20 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά της Ντόχα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια γιόρτασε την αναρρίχησή της στην πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά στην καριέρα της, με νίκη 6-4, 6-3 επί της Γερμανίδας Τζούλια Γκέργκες, που βρίσκεται στο Νο 36 του κόσμου, αλλά στο παρελθόν έχει φτάσει μέχρι το Νο 9.

Η Σάκκαρη, που βρίσκεται στο Νο 15 του ταμπλό στο τουρνουά του Κατάρ, θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τσέχα Τερέζα Μαρτίντσοβα (Νο 157 στον κόσμο) και τη Γιαπωνέζα Μισάκι Ντόι (Νο 89) και βεβαίως συγκεντρώνει καλές πιθανότητες να προχωρήσει ακόμη περισσότερο.