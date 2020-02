Life

“Πέτα τη φριτέζα”: η Τζένη Μπότση επιστρέφει και… κάνει ταραχή! (εικόνες)

Λίγο πριν από τον γάμο του αγαπημένου της, γυρίζει στο Φτασμένο και φέρνει μαζί της ένα “μυστικό” από το παρελθόν της Λούνας.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, στις 21:45, στον ΑΝΤ1, μια παλιά γνώριμη εισβάλλει στην σειρά «Πέτα τη Φριτέζα».

Η Τζένη Μπότση επιστρέφει στο 38ο επεισόδιο στον αγαπημένο ρόλο της Φάλον και φέρνει αναστάτωση στη Λαγουδέρα!

Επεισόδιο 38: Bachelor- μασκέ με σεφταλιά της Φάλον

Το bachelor του Αντρέα είναι σχεδόν έτοιμο να αρχίσει και ο Κίμωνας πετάει στα σκουπίδια την υπόσχεση του για αυτοσυγκράτηση. Σωκράτης και Λάκης φτάνουν – για ακόμα μια φορά- στα άκρα προκειμένου να μεταμφιεστούν για το μεγάλο event.

Η Λούνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα σχετικά με την ξαφνική μεταστροφή Λάκη και Σωκράτη προς το πρόσωπό της και αναθέτει σε Αλέκο και Ζαμπέλα να μεθύσουν τον Αντρέα για να του αποσπάσουν πληροφορίες.

Το πάρτι ξεκινά και την υπέρλαμπρη εμφάνισή της κάνει η Φάλον μεταμφιεσμένη. Μαζί με την τρέλα της και την στολή της όμως έχει φέρει κι έναν «σκελετό» απ’ τη «ντουλάπα» της Λούνας. Κάποιον που μπορεί να καταστρέψει τον επικείμενο γάμο του Αντρέα…