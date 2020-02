Κοινωνία

Αθώοι οι δυο φοιτητές για τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από δεκάδες φοιτητές που βρίσκονταν στα δικαστήρια σε συμπαράσταση.

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι δύο φοιτητές που είχαν συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο μετά από επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ, με αφορμή το ολιγοήμερο κλείσιμο της σχολής από την Σύγκλητο.

Οι δύο φοιτητές, ο ένας της Ιατρικής και ο δεύτερος του ΕΜΠ ήταν αντιμέτωποι με σειρά αδικημάτων τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν αποδείχθηκαν.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος τόνισε ότι από την ακροαματική διαδικασία δεν αποδείχτηκε η συμμετοχή των δύο κατηγορουμένων στα επεισόδια.

Στην δίκη, που ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώθηκε σήμερα, κατέθεσαν ως μάρτυρες αστυνομικοί που μετείχαν στην επιχείρηση, οι οποίοι δεν αναγνώρισαν τους δύο κατηγορούμενους ως μέλη της ομάδας που είχε εισβάλει στον υπό φύλαξη προαύλιο χώρο της Σχολής.

Κατέθεσαν επίσης και φοιτητές, αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος στην ΑΣΟΕΕ, ενώ κατάθεση ως μάρτυρες υπεράσπισης των δύο, έδωσαν ο πρώην πρύτανης Νίκος Μαρκάτος και η βουλευτής Σοφία Σακοράφα.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και αγκαλιές από τους δεκάδες φοιτητές που βρίσκονταν στα δικαστήρια σε συμπαράσταση των δύο κατηγορουμένων και παρακολουθούσαν την διαδικασία.