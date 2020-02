Οικονομία

“Απογειώθηκε” η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια

Ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ο αριθμός των ταξιδιωτών. Ποια ήταν τα αεροδρόμια που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη κίνηση τον Ιανουάριο.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον μήνα Ιανουάριο.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 22.307 (από τις οποίες 12.392 εσωτερικού και 9.915 εξωτερικού), παρουσιάζοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 22.219 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών τον Ιανουάριο του 2020 έφθασε τα 2.250.518 παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν είχαν διακινηθεί 2.135.674 επιβάτες.

Συγκεκριμένα οι διακινούμενοι επιβάτες για τον πρώτο μήνα του χρόνου φέτος, σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, είναι περισσότεροι κατά 114.844 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Όσον αφορά την διακίνηση επιβατών εξωτερικού (αφίξεις/αναχωρήσεις) για τον Ιανουάριο του ’20 είχαμε αύξηση 11,5%, που αναλογεί σε 1.278.129 επιβάτες σε σχέση με τον Ιανουάριο του ’19 που οι αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.146.530.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι μόνο οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού έφτασαν τις 617.513 παρουσιάζοντας άνοδο 11,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2020

Αθήνα: 1.457.835

Θεσσαλονίκη «Μακεδονία»: 401.072

Ηράκλειο: 98.486

Ρόδος: 52.384

Χανιά: 49.517

Τα αεροδρόμια της Καλύμνου, της Καστοριάς και της Κοζάνης κατέγραψαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατών για τον πρώτο μήνα του 2020.

Κάλυμνος: +262,1% (από 116 επιβάτες το Ιανουάριο του '19 διακίνησε 420 τον Ιανουάριο του '20).

Καστοριά: +256,4% (από 78 επιβάτες το Ιανουάριο του '19 διακίνησε 278 τον Ιανουάριο του '20).

Κοζάνη: +230 % (από 73 επιβάτες το Ιανουάριο του '19 διακίνησε 241 τον Ιανουάριο του '20).