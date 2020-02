Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άστατες διατηρούνται οι συνθήκες σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο άστατος καιρός συνεχίζεται, με ανοιξιάτικες συνθήκες και λιακάδες, αλλά και παράλογα για την εποχή, «απριλιάτικα» 20αρια της θερμοκρασίας, που αναγκάζουν τους αγρότες σε πρόωρες επεμβάσεις και ραντίσματα.

Την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανότητα να βρέξει το βράδυ στα βορειοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -1 βαθμό έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -1 βαθμό έως 19 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με την ίδια ένταση.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, επισημαίνει ότι το χειμερινό κλάδεμα στην Ακτινιδιά είναι μία πολύ σημαντική εργασία με την οποία επιδιώκεται:

Η αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ ριζών και κόμης στα φυτά που μόλις εγκαταστάθηκαν.

Η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του σχήματος των βραχιόνων, κλάδων και κλαδίσκων

Η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του μεγέθους των καρποφόρων οργάνων.

Η απομάκρυνση τμημάτων του φυτού που είναι ξηρά, προσβεβλημένα από εχθρούς ή ασθένειες ή που προστρίβονται το ένα με το άλλο και πληγώνονται.

Η ρύθμιση της θέσης, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της νέας βλάστησης.

Η ρύθμιση του αριθμού, του μεγέθους και κατ’ επέκταση της ποιότητας των καρπών.

Η μείωση του κόστους αραιώματος μετά την καρπόδεση.

Η διευκόλυνση του φωτισμού και αερισμού της κόμης των φυτών.

Η διευκόλυνση της καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών των φυτών.

Η διευκόλυνση της κατεργασίας του εδάφους του οπωρώνα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για του αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: