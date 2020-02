Οικονομία

Κορονοϊός: “μαύρη” Δευτέρα για τα Χρηματιστήρια

«Αιμορραγία» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. «Βουλιάζει» το πετρέλαιο, «απογειώνεται» ο χρυσός. Ο Κορονοϊός «μολύνει» και τα ομόλογα.

Οι εξελίξεις στην Ιταλία, με τους 7 νεκρούς από τον Κορονοϊό και τα εκατοντάδες κρούσματα, προκάλεσαν πανικό στις αγορές, με τις τιμές των μετοχών να κάνουν «βουτιά».

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης, κατέγραψε σημαντικές απώλειες που ενδοσυνεδριακά ξεπέρασαν και το 9%, για να κλείσει τελικά στις 818,35 μονάδες, με απώλειες 8,36%. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χάθηκαν περίπου 4,5 δις ευρώ!

Την ίδια ώρα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 4% με τον κλάδο ταξιδιών, στον οποία ανήκουν και οι αεροπορικές να κάνει βουτιά 5,8%. Οι μετοχές των EasyJet, AirFrance, Ryanair υποχρεώνονται σε απότομη προσγείωση με απώλειες άνω του 10% έκαστη.

Στο Μιλάνο ο FTSE MIB είναι στο -5,5%, μετά και την ανακοίνωση ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους έξι. Απώλειες 4% καταγράφουν Φραγκφούρτη και Παρίσι, ενώ στο -3,5% είναι ο FTSE 100 στο Λονδίνο.

Βουτιά και την Wall Street

Οι φόβοι ότι ο Covid-19 εξελίσσεται σε πανδημία πυροδοτούν μαζικές ρευστοποιήσεις και στη Wall Street.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης και με τους πωλητές να έχουν πάρει τη σκυτάλη από την αιμορραγούσα Ευρώπη, ο Dow Jones με τα 30 βαριά χαρτιά της αμερικανικής αγοράς έκανε βουτιά έως και 800 μονάδες ή 3%, για να περιορίσει λίγο αργότερα τις απώλειες του στο 2,5%.

Ανάλογη είναι η εικόνα για τον S&P 500, τον πλέον αντιπροσωπευτικό δείκτη της αμερικανικής αγοράς, που υποχωρεί 2,4%.Οι πιέσεις είναι ακόμη ισχυρότερες στον Νasdaq, που βρέθηκε να υποχωρεί πάνω από 4%.

Βουλιάζει το πετρέλαιο, απογειώνεται ο χρυσός

Ισχυροί τριγμοί γίνονται αισθητοί και στην αγορά εμπορευμάτων, με τον νέο κοροναϊό να «μολύνει» κατά κύριο λόγο την αγορά πετρελαίου. Με τους ειδικούς να προβλέπουν ραγδαία πτώση στη ζήτηση από την Κίνα, αλλά και διεθνώς, η τιμή του τόσο του μπρεντ όσο και του αμερικανικού αργού κάνει σήμερα βουτιά. Στον αντίποδα ο χρυσός έχει ανακτήσει για τα καλά τη λάμψη του ως καταφυγίου.

Συγκεκριμένα η τιμή του αργού τύπου μπρεντ υποχωρεί 5% στα 55,56 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το αμερικανικό αργό με πτώση 3,95% προσγειώνεται στα 51,27 δολάρια το βαρέλι.

Αρκετοί από όσους γυρίζουν την πλάτη στο πετρέλαιο και τις μετοχές φαίνεται να στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα. Η τιμή σποτ του χρυσού στο Λονδίνο ενισχύεται σήμερα 2,21% στα 1.685,30 δολάρια η ουγκιά και θεωρείται θέμα χρόνου να σπάσει και το φράγμα των 1.700 δολαρίων. Τα κέρδη αυτά έρχονται ύστερα από άνοδο μεγαλύτερη του 3,5% την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κορονοϊός «μολύνει» και τα ομόλογα

O πανικός που επικρατεί στις αγορές για τις επιπτώσεις, που θα έχει η εξάπλωση του νέου κοροναϊού στην παγκόσμια οικονομία, στρέφει τους επενδυτές στην ασφάλεια του κρατικού χρέους. Ωστόσο δεν ωφελούνται όλοι οι τίτλοι στον ίδιο βαθμό.

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα κρατικά ομόλογα των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης με τις τιμές τους να επιδίδονται σε ράλι και τις αποδόσεις να βουλιάζουν ακόμη βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος. Από την άλλη ιταλικά και ελληνικά ομόλογα βρίσκονται στο στόχαστρο με τις αποδόσεις τους να ακολουθούν την ανιούσα.

Στις 12:45 ώρα Ελλάδος η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς σκαρφαλωνε στο 1,02% αυξημένη κατά έξι μονάδες βάσης ή 6,47% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Νωρίτερα είχε φτάσει έως και το 1,05%. Η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά έως και το 1%, για να βρεθεί λίγο αργότερα στο 0,96%.