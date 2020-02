Life

“Αν ήμουν πλούσιος”: καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Νέοι πρωταγωνιστές, ανατροπές, πάθη, λάθη και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αναστατώνουν τις ζωές των ηρώων της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Αναπάντεχη τροπή παίρνουν τα πράγματα για πολλούς από τους πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Αν ήμουν πλούσιος», που μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 20:45, ακριβώς μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δείτε τι μας περιμένει στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας…

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 111

Η Μυρτώ κάνει ό,τι μπορεί για να αποσπάσει πληροφορίες από τον Ντίνο ως Σβετλάνα, αλλά ο Πέτρος δεν αντέχει και επεμβαίνει. Η Δάφνη θυμώνει πολύ με το σχέδιό τους, ενώ ο μικρός Φοίβος επιμένει να μην ξεχνά τον απαγωγέα του, τον κύριο Γλίτσα. Ο Θεοχάρης με τη Μυρτώ είναι πολύ ταραγμένοι με την είδηση του χωρισμού των γονιών τους, αλλά και για το ταξίδι που ετοιμάζει ο Σωτήρης με τη Μελίνα.

Την ίδια ώρα, ο Σωτήρης πάει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τη Χριστίνα και τον Βρανά, αλλά τα κάνει ακόμα χειρότερα, ενώ ο Μουρούνας φλερτάρει επίμονα τη φρεσκοχωρισμένη Μόνικα, που κλαίει για τον Βρανά. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Μάνος προσπαθεί να αποκαλύψει το σχέδιο της μητέρας του, ενώ η Μελίνα, για καλή της τύχη, αποκτά έναν σύμμαχο που κανείς δεν περίμενε.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 112

Η Δάφνη υποψιάζεται τον Αλέξη, όταν τον ακούει να λέει στον Φοίβο πως δεν πρέπει να αναφέρεται στην απαγωγή του. Ο Σωτήρης, αφού αποκαλύψει την... παράλογη εικασία του πως η Χριστίνα είναι έγκυος στο παιδί του Βρανά, πιάνεται στα χέρια μαζί του. Ο Μουρούνας, θέλοντας να εντυπωσιάσει τη Μόνικα, της προτείνει να απαγάγει και να βασανίσει για χάρη της τον Βρανά, ο οποίος καταφέρνει τελικά να έρθει πιο κοντά με τη Χριστίνα με αφορμή την κακή συμπεριφορά του Σωτήρη.

Παράλληλα, η Δάφνη ζητά βοήθεια απ’ τον Πέτρο για να διαλευκάνει το θέμα της απαγωγής του Φοίβου, και έτσι η Μυρτώ συναντάει ξανά τον Ντίνο με σκοπό να βρουν πού κρύβει τα χρήματα. Την ίδια στιγμή, όμως, η «απαγωγή» του Βρανά παίρνει μια αναπάντεχη εξέλιξη.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 113

Ο Μουρούνας δεν καταφέρνει να κάνει κακό στον Βρανά, καθώς η Μόνικα τον σώζει την τελευταία στιγμή, ενώ ο Μουρούνας μαθαίνει για την πλεκτάνη που του στήσανε, για να του ξαναπάρουν πίσω τις μετοχές. Ένας Μουρούνας, όμως, πάντα βρίσκει τον τρόπο να φέρει τα πράγματα υπέρ του κι αυτήν τη φορά βρίσκει έναν πολύ επικίνδυνο τρόπο. Το ίδιο βράδυ, ο Σωτήρης και η Μελίνα που έχουν βγει να φάνε, πέφτουν πάνω στον Βρανά και τη Χριστίνα και η κατάσταση δεν αργεί να εκτροχιαστεί.

Η Βενετία βρίσκει μια λύση για να βάλει φρένο στο διαζύγιο της κόρης της, ενώ η Ξένια συνεχίζει το σχέδιό της προκειμένου να πέσει ο Θεοχάρης στο κρεβάτι της. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Δάφνη δεν καταφέρνουν να ξεσκεπάσουν τον Ντίνο, και κατ’ επέκταση την ευθύνη του Αλέξη για την απαγωγή του Φοίβου, όμως ο Φοίβος... δεν είπε ακόμα την τελευταία του λέξη.

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 114

Η «βόμβα» του Μουρούνα αποδεικνύεται απάτη, αλλά η στάση του Βρανά κάνει τη Μόνικα να πάρει την απόφαση να τον διώξει οριστικά! Ο Φοίβος θυμάται τα λόγια του Αλέξη και την τελευταία στιγμή δεν αναγνωρίζει τον Ντίνο ως τον απαγωγέα του. Ο Θεοχάρης, μη αντέχοντας τη συμπεριφορά των γονιών του, αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι και ζητάει καταφύγιο στην Ξένια. Ο Πέτρος ανακαλύπτει συνομιλίες της Μελίνας με τον Μουρούνα και ενημερώνει τον Μάνο, που αποφασίζει να ψάξει τι γίνεται.

Η Χριστίνα, με αφορμή την εκρηκτική κατάσταση στο σπίτι της, επισκέπτεται τον Βρανά εκφράζοντας τους ενδοιασμούς της για τη σχέση τους, ενώ ο Μάνος βρίσκει ευκαιρία να τρυπώσει στη σουίτα της Μελίνας και να ξεκινήσει το ψάξιμο για ενοχοποιητικά στοιχεία, κάτι που πολύ γρήγορα θα έχει αποτέλεσμα.

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 115

Ο Βρανάς παθαίνει εγκεφαλικό, η Φρόσω και ο Θεοχάρης προσπαθούν να καταλάβουν τι του συμβαίνει, ενώ ο Σωτήρης είναι αυτός που επεμβαίνει και τον πηγαίνει στο νοσοκομείο. Η Δάφνη συνεχίζει να αποφεύγει ερωτικά τον Αλέξη, ενώ κάνει τις τελευταίες ετοιμασίες για το συσσίτιο που οργανώνει στον χώρο της, στον οποίο, όμως, θα ξεσπάσει φωτιά!

Η Μόνικα και τα παιδιά γιορτάζουν την... αποβρανοποίηση της οικογένειας, μέχρι τη στιγμή που η Μόνικα μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα για τον Φίλιππο, την ίδια ώρα ο Μουρούνας και η Μελίνα ανησυχούν μήπως ο Βρανάς χαλάσει τα σχέδιά τους με αυτό που έπαθε. Παρόλο που ο Βρανάς συνέρχεται, είναι πλέον ένας νέος Βρανάς που προκαλεί σε όλους πανικό. Και μάλιστα στον καθένα για διαφορετικό λόγο…