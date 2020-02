Life

“Special Report”: το τέλος του λιγνίτη και τα “γεράκια” του Αιγαίου (εικόνες)

Μεγάλες έρευνες φέρνει στο φως ο Τάσος Τέλλογλου, μαζί με τον Αντώνη Φουρλή και τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι θα δούμε στην εκπομπή της Τρίτης, 25 Φεβρουαρίου, στις 23:45…

Το τέλος του λιγνίτη

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε την απόφασή της να εγκαταλείψει μέχρι το 2023 την εξόρυξη του καυσίμου που εξασφάλιζε στη χώρα, για έξι δεκαετίες, φθηνό συγκριτικά ρεύμα. Αυτό θα ήταν απλά ένα ιστορικό γεγονός εάν δεν αφορούσε τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Ο Τάσος Τέλλογλου ταξιδεύει στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα και καταγράφει την αγωνία των κατοίκων, των οποίων οι ζωές είναι άμεσα συνυφασμένες με τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Το «Special Report» θέτει ακόμη τα ερωτήματα για το μέλλον της περιοχής, των εργαζομένων και της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, που φτάνει εν μέσω διαδηλώσεων στην Κοζάνη.

Τα «γεράκια» του Αιγαίου

Καθημερινά πάνω από το Αιγαίο διεξάγεται ένας ακήρυχτος πόλεμος. Οι πιλότοι των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών συναντούν στον αέρα Τούρκους συναδέλφους τους, υπερασπιζόμενοι τον εθνικό εναέριο χώρο.

Το «Special Report» επισκέπτεται τη μεγαλύτερη βάση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας: την 111 πτέρυγα μάχης, εκεί από όπου απογειώνονται καθημερινά τα περισσότερα ελληνικά «γεράκια» - τα μαχητικά F-16. Δύο Έλληνες πιλότοι -ο Ντάλας και ο Νικ- μιλούν στον Χρήστο Μαζανίτη για τον κίνδυνο των αναχαιτίσεων και την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο.

Ακόμη, έμπειροι αξιωματικοί και μηχανικοί που επωμίζονται το δύσκολο έργο της συντήρησης των πολύτιμων πολεμικών αεροσκαφών περιγράφουν τη ζωή στην προμετωπίδα της αεράμυνας της χώρας και μιλούν για τις στιγμές που χαράχτηκαν στη μνήμη τους.





