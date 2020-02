Κόσμος

Σεισμός στην Ιταλία

Στον χορό και του "Εγκέλαδου" κινείται η γειτονική χώρα.

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:02 της Δευτέρας στη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή της Καλαβρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κοσέντζα και 59 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της περιοχής Καταντζάρο.