Κοινωνία

Αστυνομικός με πολιτικά έβγαλε όπλο μέσα στην ΑΣΟΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Μαφιόζικες πρακτικές» καταγγέλλει η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε αστυνομικές πηγές για το επεισόδιο.

Ένταση επικράτησε στην ΑΣΟΕΕ, όταν ένας αστυνομικός με πολιτικά έβγαλε όπλο, σύμφωνα με καταγγελίες φοιτητών. Την καταγγελία έκανε η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στα social media κυκλοφορεί και ένα σχετικό βίντεο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ένας μοτοσικλετιστής της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά πήγε στην ΑΣΟΕΕ για να πάρει την σύντροφό του. Κάποια άτομα που τον αναγνώρισαν του επιτέθηκαν και εκείνος, στην προσπάθειά του να προστατευθεί τράβηξε το όπλο για να τα εκφοβίσει.

Επενέβησαν άνδρες των ΜΑΤ για την απομάκρυνση του αστυνομικού, ενώ έγινε ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (24 Φεβρουαρίου 2020) αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά μετέβη, εκτός υπηρεσίας με την ιδιωτική του μοτοσικλέτα, έξωθεν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να παραλάβει οικείο του πρόσωπο.

Στο σημείο δέχτηκε επίθεση από 30 περίπου άτομα, τα οποία τον χτύπησαν προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ επιπλέον προκάλεσαν φθορές στη μοτοσικλέτα και του αφαίρεσαν το προστατευτικό κράνος.

Ακολούθως τον έσυραν στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου, όπου, αμυνόμενος στην επίθεση που συνεχιζόταν, προέταξε το υπηρεσιακό του όπλο για εκφοβισμό, χωρίς να κάνει χρήση.

Ο αστυνομικός απεγκλωβίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και διακομίσθηκε τραυματίας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε διοικητική διερεύνηση του περιστατικού».

«Θύελλα» από την αντιπολίτευση

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ αρμόδιος για την Προστασία του Πολίτη, Γιάννης Ραγκούσης, αναφέρει «Πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως έχει στελεχώσει τη μάχιμη ομάδα ΔΙΑΣ με 1500 ελάχιστα εκπαιδευμένους ειδικούς φρουρούς που αναξιοκρατικά προσέλαβε μετά τις εκλογές. Μάλιστα ένας από αυτούς τις προάλλες έχασε το υπηρεσιακό του όπλο, αφού πρώτα αυτό εκπυρσοκρότησε, έπειτα από συμπλοκή με μπράβους της νύχτας. Σήμερα, φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο κατήγγειλαν πως άντρας με όπλο στο χέρι τους απειλούσε και τους σημάδευε. Το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα κυριολεκτικά κόβει την ανάσα».

«Εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να απαντήσει άμεσα σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ήταν αστυνομικός ο άνδρας αυτός; Ήταν εν υπηρεσία, ήταν εκτός υπηρεσίας; Ήταν μήπως ένας από τους ειδικούς φρουρούς που με ελάχιστη εκπαίδευση έχουν στελεχώσει την ομάδα ΔΙΑΣ; Σε κάθε περίπτωση τους καθιστούμε υπευθύνους για οτιδήποτε ο μη γένοιτο τραγικό συμβεί και τους ζητάμε άμεσα να αλλάξουν πορεία, άμεσα να αλλάξουν πολιτική», σημειώνει ο κ. Ραγκούσης.

«Η αστυνομία “παλεύει το οργανωμένο έγκλημα” βγάζοντας πιστόλια μέσα στις σχολές μας», αναφέρει η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το επεισόδιο στην ΑΣΟΕΕ. Όπως υποστηρίζει σε σχετική ανάρτηση: «Στην ΑΣΟΕΕ μπήκε σήμερα ένας ασφαλίτης, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες φοιτητών και φοιτητριών, έβγαλε όπλο και απείλησε τους φοιτητές/-ριες. Έπειτα, φυγαδεύτηκε, με τη βοήθεια των ΜΑΤ, τα οποία προχώρησαν σε ρίψη κρότου λάμψης και σε ξυλοδαρμούς φοιτητών και φοιτητριών. Η αστυνομία με την πλήρη ανοχή της κυβέρνησης «παλεύει το οργανωμένο έγκλημα» βγάζοντας πιστόλια μέσα στις σχολές μας, ενάντια σε φοιτητές και φοιτήτριες. Η αστυνομοκρατία δεν θα περάσει. Η πραγματική απειλή για τη Δημοκρατία, είναι οι μαφιόζικες πρακτικές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

«Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να απαντήσει ΑΜΕΣΑ, αν αυτός που οπλοφορεί μέσα στην ΑΣΟΕΕ είναι αστυνομικός. Με ποια ιδιότητα βρέθηκε εκεί και γιατί οπλοφορούσε; Και επίσης τι σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει από δω και μπρος με τον συγκεκριμένο;», αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, σε ανακοίνωσή της σημειώνει «Καταδικάζουμε την παρουσία οπλισμένου αστυνομικού της «ασφάλειας» στην ΑΣΟΕΕ τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ο οποίος με το όπλο στο χέρι άρχισε να σημαδεύει κόσμο μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Η ενέργεια του συγκεκριμένου αστυνομικού προστατεύτηκε από δυνάμεις των ΜΑΤ που τον φυγάδευσαν και προχώρησαν σε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης μέσα στο προαύλιο και ενώ διεξάγονταν μαθήματα στη σχολή. Είναι ένα ακόμα γεγονός που έρχεται να προστεθεί στην ένταση της καταστολής, στην καταπάτηση του πανεπιστημιακού ασύλου, με στόχο να τρομοκρατήσει τους νέους και τις νέες, να ενισχύσει το κλίμα αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας ενάντια στη συλλογική διεκδίκηση και δράση. Kαλούμε όλους τους φοιτητές, τη νεολαία, να απαντήσουν με ακόμα πιο μαζικούς και αποφασιστικούς αγώνες για σπουδές και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα».

H Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της για τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ, κάνει λόγο «για το “κράτος εν κράτει” των μπαχαλάκηδων στο κέντρο της Αθήνας και συμπληρώνει, «Το κράτος ανομίας εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει στην καρδιά των Αθηνών. Εκεί όπου με το “έτσι θέλω” των αντιεξουσιαστών καταστρέφονται περιουσίες και επικρατεί ο τρόμος στους πολίτες. Τι και αν επί μήνες η κυβέρνηση επιμένει ότι κατήργησε το άσυλο και καθάρισε την περιοχή από τα ταραχοποιά στοιχεία; Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αριστεροφοβική...».