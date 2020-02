Υγεία - Περιβάλλον

Σε καραντίνα μπήκε ταξιδιώτης από την Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξετάζεται ως πιθανός φορέας κορονοϊού, μετά το θετικό αποτέλεσμα για την γρίπη.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, όπου διακομίστηκε ένας 40χρονος, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανό κρούσμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrastimes.gr, ο άνδρας έφτασε την Κυριακή στην Πάτρα, με πλοίο από την Ιταλία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο ταξιδιώτης υπεβλήθη σε τεστ γρίπης που βρέθηκε θετικό, ενώ αναμένεται να τεθεί σε 48ωρη καραντίνα προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να είναι φορέας του κορονοϊού.

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης ανέφερε ότι γίνεται διαχείριση ενός περιστατικού, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς της χώρας για τον κορονοϊό. Στο εν λόγω θεραπευτήριο υπάρχει και ειδικός θάλαμος.