Πολιτική

Τουρκικά μαχητικά συνεχίζουν το γαϊτανάκι των προκλήσεων στο Αιγαίο

Δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

“Σουρωτήρι” έκαναν τη Δευτέρα τουρκικά μαχητικά τον εθνικό εναέριο χώρο στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι προκλήσεις ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί, με την υπέρπτηση που πραγματοποίησε ζεύγος F-16 πάνω από το Αγαθονήσι, και συνεχίστηκαν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκαν συνολικά 72 του εθνικού εναέριου χώρου από 12 αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (πέντε ζεύγη F-16 και δύο CN-235). Τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα και σημειώθηκαν τρεις εικονικές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.