Άρνηση Τουλουπάκη για αποστολή εγγράφων στην Προανακριτική

Τι αναφέρει σε επιστολή της η Εισαγγελέας, αναφορικά με συμβάσεις της χώρας με το FBI και τους προστατευόμενους μάρτυρες.

Η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη απέστειλε σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απάντηση στο αίτημα να τους αποστείλει τα απόρρητα έγγραφα του FBI.

Η Ελένη Τουλουπάκη ενημερώνει την επιτροπή ότι δεν θα αποστείλει τα συγκεκριμένα έγγραφα, εκτός αν εξασφαλιστεί από την επιτροπή σχετική άδεια του FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απάντηση της αναφέρει ότι τα επίμαχα έγγραφα του FBI περιέχουν την εξής ρήτρα: «οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι και για σκοπούς πληροφοριακούς και καθοδηγητικούς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του κράτους σας ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, χωρίς την προηγούμενη άδεια των κεντρικών γραφείων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών».

Επίσης, φέρεται να επικαλείται σύμβαση με τις ΗΠΑ για δικαστική συνδρομή του 2009, στην οποία περιέχονται περιορισμοί στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εισαγγελέας χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτη την αποστολή των συγκεκριμένων εγγράφων χωρίς την άδεια του FBI και επισημαίνει ότι αν ικανοποιηθεί το επίμαχο αίτημα της εξεταστικής επιτροπής, τότε είναι σχεδόν βέβαιη η αποκάλυψη της ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων που έχουν καταθέσει στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος αναζήτησης ευθυνών από τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.