Οικονομία

Γεωργαντάς: Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν να πληρώσουν τη μισθοδοσία του Μαρτίου

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Βουλή.

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την οικονομική κατάσταση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να πληρώσει ο Οργανισμός τη μισθοδοσία Μαρτίου.

Ο κ. Γεωργαντάς τοποθετήθηκε στη Βουλή με αφορμή άρθρο του νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, με το οποίο τα ΕΛΤΑ λαμβάνουν 15 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολή της αποζημίωσης συνολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που θα ελάμβαναν για όλο το 2020.

«Τα χρήματα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Με αυτή την ενίσχυση και με το πρόγραμμα διάσωσης ελπίζουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση ο Έλληνας φορολογούμενος θα έπρεπε να πληρώνει έξι εκατομμύρια ευρώ τον μήνα για να συντηρεί τα ΕΛΤΑ» είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αποτυπώνοντας την οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ, υποστήριξε ότι αυτή την ώρα υπάρχουν 115 εκατομμύρια ευρώ συσσωρευμένες ζημιές, ενώ το 2014 παραδόθηκαν με 15 εκατομμύρια ευρώ κέρδη και 38 εκατομμύρια ευρώ ίδια κεφαλαία.