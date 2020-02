Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: Προέχει αυτήν την ώρα η ενίσχυση των ΜΕΘ (βίντεο)

Ψυχραιμία συνιστά ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE, επισημαίνοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.