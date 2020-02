Κοινωνία

Έτοιμος να παραδοθεί ο τέταρτος αδερφός για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη ψητοπωλείου

Θέμα χρόνου να παραδοθεί στην Αστυνομία. Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τα υπόλοιπα τρία αδέρφια.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ο τέταρτος αδελφός που φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 45χρονου ιδιοκτήτη ψητοπωλείου στη Θεσσαλονίκη, είναι έτοιμος να παραδοθεί στις Αρχές και είναι θέμα χρόνου να περάσει το κατώφλι του αστυνομικού μεγάρου.

Βρίσκεται συνεχώς σε επικοινωνία με τον δικηγόρο του, που έχει ενημερώσει το τμήμα ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς και τις δικαστικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, για την επιθυμία του πελάτη του να εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί την κατηγορία που του αποδίδεται, που είναι αυτή της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και όπως και τα άλλα δυο αδέλφια του, θα ισχυριστεί πως δεν γνώριζε ότι ο 20χρονος είχε μαζί του σουγιά.

Αδέρφια οι 4 δράστες

Αδέλφια είναι οι τέσσερις δράστες της δολοφονίας του 45χρονου ιδιοκτήτη ταχυφαγείου στη Θεσσαλονίκη. Η Αστυνομία συνέλαβε νωρίτερα τους τρεις εξ αυτών, ανάμεσά τους τον 32χρονο εργαζόμενο του καταστήματος, που είχε ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή. Οι υπόλοιποι δράστες είναι ένας 20χρονος που, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με μαχαίρι τον άτυχο καταστηματάρχη, ένας 17χρονος και ένας 37χρονος. Ο τελευταίος διέφυγε της σύλληψης και αναζητείται.

Από τους υπόλοιπους, ο 32χρονος παραδόθηκε στην Αστυνομία, ενώ ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Τούμπα και ο 17χρονος στην Αθήνα όπου διαμένει. Εις βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από κοινού, με την οποία οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη. Κατόιν, οδηγήθηκαν ενώπιον Ανακριτή, από όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κατηγορούμενα αδέλφια, ελληνικής καταγωγής, μετέβησαν το βράδυ του περασμένου Σάββατου στο ταχυφαγείο, επί της Βασιλίσσης Όλγας. Όπως προέκυψε από την προανάκριση του τμήματος ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που εξιχνίασε την υπόθεση, ο 32χρονος φέρεται να ζήτησε τον λόγο από τον άτυχο 45χρονο επειδή επρόκειτο να απολυθεί.

Ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο ιδιοκτήτης δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι, τα οποία αποδείχθηκαν θανάσιμα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου όμως το ίδιο βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του. Η δολοφονική επίθεση συνέβη μπροστά στα μάτια θαμώνων, υπαλλήλων και περαστικών, ενώ οι δράστες τράπηκαν αμέσως σε φυγή, αφήνοντας αιμόφυρτο στο σημείο το θύμα τους.