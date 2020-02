Πολιτική

Φλοράνς Παρλί: Αποφασιστικά στο πλευρό της Ελλάδας η Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ΥΕΘΑ, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ηχηρό μήνυμα πως η Γαλλία αποδεικνύει την αποφασιστική δέσμευσή της στο πλευρό της Ελλάδας, για τον σεβασμό των κυριαρχικών της δικαιωμάτων (όπως και της Κύπρου), έστειλε από την Αθήνα η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί. «Πρόκειται για θέμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, πάνω στο οποίο, η Γαλλία, το γνωρίζετε, είναι ανένδοτη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας. Στη συνάντηση συζητήθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Αλέξανδρος Διακόπουλος, και ο προϊστάμενος του Γραφείου Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρωθυπουργού, Δημήτρης Μητρόπουλος.

Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είχε επίσης συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της, Νίκο Παναγιωτόπουλο, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων “Ιωάννης Καποδίστριας” με θέματα για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Πρέσβυς της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονέβ (Patrick Maisonnave), ο Στρατιωτικός Σύμβουλος της Γαλλίδας Υπουργού για θέματα Εξοπλισμών Υποστράτηγος Τιερύ Καρλιέ (Thierry Carlier), καθώς και πολυμελείς αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων πως: «Συζητήσαμε εκτενώς τις προκλήσεις ασφαλείας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις αποσταθεροποιητικές και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, ιδιαίτερα την υπογραφή του απολύτως άκυρου εγγράφου, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, με ένα μέρος στη Λιβύη και την επιτακτική ανάγκη της ακύρωσής του, ως προϋπόθεση οποιασδήποτε πολιτικής λύσης στη Λιβύη».

Από την πλευρά της, η Φλοράνς Παρλί, τόνισε εμφατικά πως «Οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες πρέπει να προστατευθούν. Και αυτό επαληθεύεται ακόμη περισσότερο από την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, το οποίο δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια που θέτει το διεθνές δίκαιο και το οποίο φαίνεται να υιοθετεί μία πολιτική τετελεσμένου γεγονότος. Η Γαλλία σαφώς δεν είναι ευχαριστημένη με τετελεσμένα γεγονότα».